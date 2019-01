Acquisto per Centrica

Rai : ok opzione per Acquisto diritti Champions : A quanto si apprende, nel corso del cda odierno, la Rai su proposta dell'ad Salini avrebbe deciso di esercitare l'opzione, in scadenza al 31 gennaio, per l'acquisto del pacchetto collegato ai diritti ...

Rai esercita opzione per Acquisto diritti su Champions 2019-2020 : Roma, 24 gen., askanews, - Nel corso della riunione odierna del cda, secondo quanto si è appreso a viale Mazzini, la Rai su proposta dell' ad Fabrizio Salini avrebbe deciso di esercitare l' opzione ...

Apre in Italia GSM55 - il nuovo sito per l’Acquisto di accessori per smartphone e tablet : GSM55 debutta in Italia: diamo il benvenuto al nuovo sito per l'acquisto online di accessori di ogni tipo per i nostri smartphone e tablet Android e iOS. L'articolo Apre in Italia GSM55, il nuovo sito per l’acquisto di accessori per smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Invito all'Acquisto per Merck KGaA : Chiusura del 22 gennaio Bene la compagnia farmaceutica tedesca , tra i componenti del DAX30 , con un rialzo dello 0,42%. Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al ...

Alessandri : imminente atto indirizzo per Acquisto nuovi treni : Roma – “L’atto di indirizzo per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico, mediante gara, per l’acquisto di nuovi treni per la Roma-Lido e’ la Roma-Viterbo e’ imminente: la prossima settimana siamo nelle condizioni di portarlo in giunta”. Cosi’ l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, nel corso di un’audizione nella commissione competente della Pisana ...

Invito all'Acquisto per Viscofan : Chiusura del 21 gennaio Ottima performance per la società di packaging spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo del 2,48%. Operatività odierna: Le azioni del primo ...

Acquisto per ERG : Chiusura del 18 gennaio Vigoroso rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , che archivia la sessione in forte guadagno, ...

Invito all'Acquisto per Enel : Chiusura del 18 gennaio Bene il gruppo energetico , tra i componenti del FTSE MIB , con un rialzo dell'1,30%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 5,308 Euro, Enel è molto appetibile con ...

Invito all'Acquisto per Covestro : Chiusura del 16 gennaio Ottima performance per Covestro , tra i titoli dell'indice DAX30 , che ha chiuso in rialzo del 2,53%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' ...

Gli iPhone in alcuni negozi Iliad - ma non per l’Acquisto : i dettagli : Gli iPhone hanno fatto la propria apparizione presso i negozi Iliad di Roma e Milano, con appositi stand allestiti durante lo scorso fine settimana (facciamo presente che i melafonini possono essere lì visionati e provati, ma non acquistati, visto e considerato che la compera può essere effettuata solo online, sul sito ufficiale del quarto operatore nazionale, nella sezione 'smartphone'). I modelli disponibili alla presa visione da parte dei ...

Credit Suisse : ecco dettagli riAcquisto azioni per 1 - 5 miliardi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Segnali d'Acquisto per Snam : Chiusura del 10 gennaio Punta con decisione al rialzo la performance dell' utility , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , con una variazione percentuale dell'1,23%. Operatività odierna: Lo status ...

Invito all'Acquisto per Italgas : Chiusura del 10 gennaio Ottima performance per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo dell'1,60%. ...

Acquisto per Evraz : Chiusura del 9 gennaio Vigoroso rialzo per Evraz , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,03%. Operatività odierna: Le ...