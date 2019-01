Sant' Egidio | Portiamo alla Gmg di Panama le attese di pace e giustizia dei

Maltempo - emergenza freddo : appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Corteo della pace di Sant'Egidio a Roma : 22.01 Migliaia alla marcia della Comunità di Sant'Egidio a Roma:fino a San Pietro in sostegno al messaggio del Papa per la 52ma Giornata Mondiale della pace. Prima della partenza, davanti a Castel Sant'Angelo, alcune testimonianze: la 13enne Alessia che nel quartiere Romano di Tor Bella Monaca si impegna con suoi coetanei per contrastare violenza e razzismo. Oksana, ucraina,ha portato il dolore della sua terra. Il presidente di S.Egidio, ...

Capodanno - in marcia per la pace con Sant'Egidio : ... in cui sia bandita la guerra e la violenza, e andando incontro ai tanti poveri che attendono, in tutto il mondo, frutti di pace. Per questo organizza, per il giorno di Capodanno, marce, ...

Il Natale di Ultimo alla comunità di Sant’Egidio - le sue parole sui social : “Dalla parte vostra - per sempre” : Ultimo alla comunità di Sant’Egidio: il cantautore romano ha trascorso il giorno di Natale nella comunità di accoglienza con sede nella capitale e ha incontrato bambini e ragazzi ed adulti di tutte le età. Ultimo ha suonato per loro e ha trascorso alcune ore in compagnia dei presenti, ha ascoltato le loro storie e ha dedicato loro il giorno del Santo Natale. "Oggi è stato un Natale diverso", ha scritto l'artista sui social il 25 dicembre. ...

Etna - la scossa fa crollare la statua di Sant’Egidio - Santo protettore dai terremoti : A Pennisi è stata parzialmente distrutta dal sisma la statua di Sant'Emidio, considerato dalla popolazione come il santo che protegge dai terremoti. Anche la chiesa dove sorgeva la statua ha subito gravi danni: come dimostra un video diffuso su facebook enormi blocchi di pietra si sono staccati dalla struttura.Continua a leggere

Napoli - in 400 per il pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio : oltre 300 i volontari. Presente il cardinale Sepe - FOTO : 'Questi pranzi ci parlano di futuro, di un mondo senza fame e solitudine, un mondo di unione in cui c'è tanto bisogno anche nella città di Napoli', dicono alla Sant'Egidio. FOTOgallery: Facebook ...

Natale - dal Piemonte alla Sicilia in 60mila ai pranzi di solidarietà di Sant'Egidio : Oltre 240 mila persone in 77 Paesi del mondo, 60 mila in Italia, hanno partecipato oggi ai pranzi di Natale con i poveri di Sant'Egidio. A partire dalla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove questa tradizione è stata avviata nel 1982 ...

Natale : in 400 a Napoli per il pranzo della Comunità di Sant’Egidio : pranzo a Napoli per 400 poveri ed il coinvolgimento di 300 volontari nella Basilica dei SS. Severino e Sossio nel centro storico: e’ il Natale di solidarieta’ della Comunita’ di Sant’Egidio. Anziani soli, senza fissa dimora, profughi, disabili, rom, mendicanti e gente che vive in solitudine hanno trovato una famiglia piu’ larga attorno a cui stringersi. “E cosi’ la grande chiesa e’ diventata la ...

Pranzo Natale con Caritas e Sant'Egidio : 18.21 Anche una famiglia siriana di Aleppo, costretta ad abbandonare la propria casa dalla guerra, è stata ospite del Natale solidale a Bologna, organizzato per chi è solo in città dalla Caritas. E oltre 60mila persone in Italia, hanno partecipato ai Pranzi di Natale con i poveri di Sant'Egidio. A partire dalla basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma, dove la tradizione è partita nel 1982. Almeno 100 le città coinvolte tra cui ...

Domani il cardinale Bagnasco e il sindaco Bucci al pranzo di Sant'Egidio con senza dimora - anziani - rifugiati : ll giorno di Natale, a partire dalle 12, nella basilica dell'Annunziata, il cardinale Angelo Bagnasco e il sindaco di Genova Marco Bucci porteranno il loro saluto agli ospiti dei pranzi della Comunità ...

Natale : Milano - in mille ai pranzi della Comunità di Sant'Egidio il 25 : La tavola di Natale organizzata da Sant'Egidio, di cui nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario, si estende a tutto il mondo: ai pranzi di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant'...