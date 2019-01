huffingtonpost

: Oliviero Toscani: 'Le divise di Salvini? Ha dei complessi da travestito. Si immedesima in cose che non saprà mai fa… - HuffPostItalia : Oliviero Toscani: 'Le divise di Salvini? Ha dei complessi da travestito. Si immedesima in cose che non saprà mai fa… - SI_sinistra : RT @HuffPostItalia: Oliviero Toscani: 'Le divise di Salvini? Ha dei complessi da travestito. Si immedesima in cose che non saprà mai fare'… - KMigrane : RT @HuffPostItalia: Oliviero Toscani: 'Le divise di Salvini? Ha dei complessi da travestito. Si immedesima in cose che non saprà mai fare'… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Trae il vicepremier Matteonon scorre buon sangue e, proprio nelle ultime ore, si sta consumando l'ultimo astioso episodio. Il fotografo, infatti, è tornato a dire la sua sul ministro dell'Interno Matteo, in diretta su Tg Zero di Radio Capital. Questa volta l'oggetto della discussione sono state ledelle forze dell'ordine che ormai caratterizzano le uscite pubbliche diMatteoindossa le. Ha deida. Si traveste per immedesimarsi in cose che non saprà mai fare. Per lui è più importante apparire che essere. Per lui tutti i giorni è Carnevale.Queste le parole pronunciate dal fotografo, che poi ha ipotizzato la necessità di "una guerra partigiana contro chi è al governo in questo momento". E sulle parole di Gino Strada, secondo il quale il governo è ...