Luca Capuano a Vieni da Me | ' Ho rischiato di diventare un vegetale'

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Dal lunedì a venerdì su Rai Due alla 14:00 va in onda il programma condotto da Caterina Balivo,da Me, che racconta storie di tutti i giorni, con protagonisti personaggi famosi e non. Nella giornata di ieri ospite l'attore, che ha parlato della sua vita a 360 gradi, come quando hadiunper via di un'incidente stradale.non era alla guida all'epoca dell'incidenteè uno degli attori protagonisti de Il Paradiso delle Signore, fiction Rai che va onda dal lunedì al venerdì alle 15:30 ed ambientata in un grande magazzino degli anni Cinquanta.A Caterina Balivo ha raccontato un momento critico della sua vita, visto che in seguito da un'incidente stradale hadi rimanere come un...