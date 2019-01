Conte:trivelle,stop temporaneo permessi

: Trivelle, Conte: “In attesa del Piano per la transizione energetica sospese ricerche e nuove concessioni”. Il Gover… - RadioLondra_ : Trivelle, Conte: “In attesa del Piano per la transizione energetica sospese ricerche e nuove concessioni”. Il Gover… - IsaaakCAErvello : RT @LaGazzettaWeb: Trivelle, Conte: «Stop alle ricerche in attesa del Piano delle Aree» - Angela79248101 : GIORNALINO SANT'ANTIMO NEWS DI ANGELINA CECERE: SEZ. POLITICA Conte, su trivelle tavolo permanente... -

Dopo il vertice di ieri sera, la maggioranza ha "concordato la definitiva formulazione dell'emendamento" che riguarda anche le trivellazioni, "attualmente in discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori Pubblici del Senato, in sede di conversione" del dl Semplificazioni. Così una nota del premier, che aggiunge: nell'attesa dell'adozione del Piano relativo, sono sospesi i procedimenti per nuovidi prospezione e ricerca, ma non le istanze di proroga per coltivazioni pendenti o in essere.(Di giovedì 24 gennaio 2019)