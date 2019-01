Blastingnews

: Acne vulgaris: dagli USA una revisione sui retinoidi e un nuovo antibiotico - PinoGiannini : Acne vulgaris: dagli USA una revisione sui retinoidi e un nuovo antibiotico -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) L'è un disturbo cutaneo caratterizzato dalla formazione di comedoni, papule e pustole, che si formano in seguito all'ostruzione ed all'infiammazione dei follicoli piliferi, in particolare tra gli adolescenti che, negli Stati Uniti, arrivano ad essere interessati fino all'80% di questa fascia della popolazione. In North Carolina (US), dei ricercatori hanno rianalizzato una serie di studi pubblicati su PubMed e Embase tra il gennaio 2008 e settembre 2018. In particolare tretinoina, tazarotene e adapalene. Quest’ultimo è risultato il più tollerabile. Intanto unè stato appena approvato. E’ Sarecycline (Seysara), una tetraciclina orale.Unasistematica Sree S. Kolli e collaboratori hanno condotto una ricerca sistematica su due banche dati, PubMed e Embase. Hanno cercato tutti i lavori pubblicati nel periodo 1 gennaio 2008 al 1 settembre 2018, su ...