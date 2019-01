Accordo tra un Birrificio Messina e la Heineken per un nuovo marchio

Accordo tra M5S e Lega. Stop di 18 mesi - canoni su 25 volte : Previsto uno Stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (rispetto alle 35 previste in una bozza precedente di mediazione). Segui su affaritaliani.it

Dl Semplificazioni - trovato un Accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Cgil - la Camusso vuole restare nella segreteria. Traballa l'Accordo per Landini presidente : Frenata in Cgil sull'accordo che voleva Maurizio Landini al vertice del sindacato e Vincenzo Colla vicesegretario generale. L'intesa, che avrebbe evitato la spaccatura della confederazione, presenta ...

Trivelle - trovato l'Accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - nella notte trovato l'Accordo tra Lega e M5S : Al che il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia aveva replicato che "lo stallo" sulle Trivelle "va risolto politicamente: deciderà il Parlamento". Trivelle, nuovo scontro M5S-Lega.

Trivelle - Accordo raggiunto tra Lega e M5S : stop per 18 mesi a ricerche di petrolio : accordo raggiunto tra Lega e M5S sulle trivellazioni. Lega soddisfatta: "Salvi i posti di lavoro e garantita la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga". Secondo fonti parlamentari i canoni per le concessioni aumentano di 25 volte, ma l'incremento sarebbe ridotto rispetto alla richiesta iniziale del M5S.Continua a leggere

Trivelle - raggiunto l'Accordo tra Lega e M5s - : Il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato , M5s, fa sapere che il nodo, inserito nel dl Semplificazioni, è sciolto. Fonti del Carroccio: da parte del Movimento c'è stata un'apertura ...

Trivelle - Accordo tra M5s e LegaStop di 18 mesi - canoni su 25 volte : Previsto uno stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (rispetto alle 35 previste in una bozza precedente di mediazione). Segui su affaritaliani.it

Venezia - a giugno salone nautico anche in laguna. Per gli yacht Accordo tra i tre porti della città storica : Perché, come dice un vecchio proverbio, chi tocca il mare, tocca il mondo'. Nell'ottica di portare a Venezia visitatori provenienti proprio dal mondo della nautica, ovvero i possessori di yacht, a ...

Cosa dobbiamo pensare del nuovo Accordo tra Francia e Germania? : I due paesi hanno firmato un trattato di amicizia che non piace ai nazionalisti, è troppo poco per gli europeisti e preoccupa gli italiani

La Cgil verso l'Accordo tra il movimentismo di Landini e il riformismo di Colla : Dopo una lunga notte di mediazione, in Cgil si va verso l'accordo per Maurizio Landini nuovo segretario generale e Vincenzo Colla vicesegretario. L'assemblea generale, convocata alle 15 di domani, eleggerà il nuovo segretario generale con voto segreto. Landini è sostenuto dal segretario uscente Su