Si fermano anche Pjanic | Cancelo e Khedira | Allegri con gli uomini contati

Denis Manturov : “Le sanzioni non fermano le vostre aziende. E il Tap serve anche al gas russo” : Nonostante le sanzioni, oltre 500 aziende italiane operano nel mercato russo e nessuno vuole uscirne». Considerato uno dei più promettenti politici russi, il ministro dell’Industria e del Commercio Denis Manturov, classe 1969, originario di Murmansk, nella Russia del Nord, si trova in questi giorni a Roma per il Consiglio di cooperazione economica ...