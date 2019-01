infovercelli24

: Processo Rimborsopoli, le motivazioni della Corte d’appello: scontrini presentati per errore tesi non credibile - lavocediasti : Processo Rimborsopoli, le motivazioni della Corte d’appello: scontrini presentati per errore tesi non credibile - TargatoCN : Processo Rimborsopoli, le motivazioni della Corte d’appello: scontrini presentati per errore tesi non credibile - lavocedialba : Processo Rimborsopoli, le motivazioni della Corte d’appello: scontrini presentati per errore tesi non credibile -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) 'L'elevata frequenza dinon inerenti di cui si afferma la presentazione erronea in buona fede , …, è con tutta evidenza logicamente non. A titolo esemplificativo, non si vede come ...