Renzi | Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Pd - Boccia : “Raccolta firme Renziani contro reddito cittadinanza? Sciocchezza. Di Maio? Con Banfi colpo a effetto” : “Lino Banfi? Di Maio è sempre alla ricerca del colpo a effetto. Gli consiglio di studiare, di approfondire di più, di metterci un po’ più di testa nelle cose che fa, perché adesso rappresenta l’Italia. Non si può continuare con questa corsa spasmodica sempre al titolo, alla cosa che fa parlare”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd Francesco Boccia commenta la nomina dell’attore Lino Banfi ...

Renzi : "Fa meno danni Banfi di Salvini-Di Maio" : Noi invece abbiamo Di Maio che attacca Macron e rompe una politica di settant'anni di amicizia tra noi e la Francia". "Dall'altra parte abbiamo Salvini che attacca i tedeschi che decidono di ...

Non indignatevi per Lino Banfi all’Unesco - dovevate farlo quando Renzi giocava alla PlayStation : Inutile indignarsi per Lino Banfi rappresentante del governo italiano all'Unesco. La deriva è iniziata con i leader della sinistra che si lasciavano fotografare alla PlayStation e mettevano in disparte i migliori intellettuali chiamandoli "gufi", sancendo il primato della comunicazione sulla politica.Continua a leggere