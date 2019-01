FI-Pd contro Bonafede | aula sospesa

David Ermini a 'Mezz'ora in più' contro Bonafede : "Quel video non l'avrei fatto" : Il video del ministro Bonafede dopo l'arresto di Cesare Battisti? "Non l'avrei fatto, neanche con un sottofondo musicale diverso. La cattura di Battisti è una vittoria dello Stato e del popolo italiano, si rivendica a nome di tutti". Lo dice David Ermini, ospite a 'In 1/2 in più', su Rai3, a proposito delle immagini diventate virali sui social che ritraevano il ministro della Giustizia in festa dopo la cattura del latitante."La ...

Arresto Battisti - Formigli contro Salvini e Bonafede : "Una scena di caccia" : Non si spengono le polemiche attorno all’Arresto di Cesare Battisti. A far discutere è ancora il suo ritorno in Italia, con l’accoglienza all’aeroporto di Ciampino accompagnata dalla presenza dei ministri Salvini e Bonafede e da un video celebrativo postato sui social dal responsabile del dicastero della Giustizia.Giovedì sera Corrado Formigli non ha usato mezze parole e ha definito l’accaduto “una scena di caccia”, dove evidentemente la ...

Battisti - Placanica (Camera Penale) : “Abbiamo presentato esposto contro Bonafede. Lo Stato sia migliore dei criminali” : “L’arresto di Cesare Battisti è un fatto dovuto e apprezzato. Ma abbiamo presentato stamattina un esposto contro il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per il suo video pubblicato su Facebook“. Lo dichiara ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il presidente della Camera Penale di Roma, Cesare Placanica, che spiega: “Per Battisti ci sarà un percorso che, secondo la ...

Bonafede - il video su Battisti in carcere. Esposto dei penalisti contro il ministro : La Camera penale:«Una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana: cinica e sguaiata, di autopromozione che viola l’rdinamento penitenziario»

Arrivo Battisti : penalisti romani contro Bonafede : Dopo le critiche delle opposizioni e sui social per la sovraesposizione mediatica dei ministri Salvini e Bonafede all’Arrivo di Cesare Battisti in Italia, a scendere sul piede di guerra sono oggi i penalisti romani che annunciano di essere pronti a presentare un esposto contro il Guardasigilli.Perché? Per il video pubblicato su Facebook dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s) in cui oltre a vedersi le fasi dell'Arrivo di Cesare ...

Battisti - il trofeo esibito : esposto della camera penale contro il ministro Bonafede : "Non bisogna mai esibire un catturato". Lo sosteneva anche Salvini nel 2015. Ora la camera penale di Roma accusa il ministro...

Video Facebook di Bonafede su Battisti in carcere - esposto dei penalisti contro il ministro : La Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto in relazione al Video pubblicato ieri dal profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, in cui si riprendono le varie fasi dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura della Capitale e quelle rel...

Il Garante dei detenuti attacca il ministro Bonafede : "Marcire in carcere è contro la Costituzione" : Il comportamento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo l'arresto di Cesare Battisti non è passato inosservato, e a qualcuno non è piaciuto. Non parliamo solo delle critiche mosse dai politici, che rientrano nel dibattito e nel "normale" scontro tra le forze politiche. A stigmatizzare il comportamento del Guardasigilli è anche il Garante dei detenuti, Mauro Palma, critica il video "postato dal ministro della giustizia e pubblicato ...

Video su Battisti - social contro Bonafede : E' la musica la cosa che più colpisce, adatta più al filmino di un matrimonio che a un Video montato per ricordare i momenti principali dell'arrivo in Italia, all'aeroporto militare di Ciampino, dell'...

Battisti - penalisti contro Salvini e Bonafede : "Sul suo arrivo autopromozione e propaganda" : "Quanto accaduto ieri in occasione dell'arrivo a Ciampino del detenuto Battisti è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana", non possono trattenere lo sdegno gli avvocati penalisti, che in una nota commentano il comportamento di Salvini e Bonafede: "È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell'arrivo in aeroporto di un ...