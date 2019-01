Conte | progetto Ue messo in discussione dai popoli Su Fincantieri Francia ambigua

Conte : progetto Ue messo in discussione. Su Fincantieri Francia ambigua : «Crescita del Pil può arrivare all'1,5%» Parlando di economia in un'intervista a Bloomberg Tv, Conte ha detto che la crescita dell'Italia potrebbe arrivare fino all'1,5% quest'anno. Stime che non ...

Davos - Conte : "La validità del progetto Ue è messa in discussione dall'opinione pubblica - vogliamo l' Europa del popolo - dal popolo - per il popolo" : Al World Economic Forum il premier ha auspicato l'avvento di "un nuovo Umanesimo". Parlando dell'euro, ha detto che la sua implementazione "ha creato più debito e meno crescita"

Conte : "Validità progetto Ue in discussione - serve Europa del popolo" : Stessa correzione o perata dal Fondo Monetario , che vede un +0,6% nell'anno in corso e indica il rallentamento di Italia e Germania come alcuni dei maggiori fattori di rischio per l'economia globale.

Approvato il decretone - Conte : 'Non promesse - ma progetto di cui vado fiero' : ... che ha commentato: "Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica ...

Tav : Conte - 'progetto alternativo non è sul tavolo' : Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Un progetto alternativo" alla Tav "in questo momento non è sul tavolo. Stiamo completando l'analisi costi-benefici sul progetto esistente. Se nel frattempo dovesse emergere un'alternativa progettuale, purchè concreta e spendibile, potrà essere oggetto di una ulteriore e

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul tavolo - dice Conte alla Stampa : La valutazione politica deve essere complessiva, dovendo ricondurre in unità gli esiti di queste valutazioni tecniche, economiche, sociali, legali'.

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul tavolo - dice Conte alla Stampa : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5s. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista a La Stampa appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Oggi, spiega il premier "sarà un giorno importante: approveremo ...

Stadio Roma : Conte - progetto importante - giunta Raggi lo ha migliorato : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questa giunta ha ottenuto un risultato sin qui meritorio. E' intervenuta quando c'era già una interlocuzione tra l'amministrazione precedente e la Roma su un importante progetto infrastrutturale che sempre da' valore aggiunto ed ha ottenuto risultato importante. All'iniz

Bper lancia un nuovo Contest video in 'Progetto Teen!' : Nell'ambito del progetto educativo Teen! , rivolto ai teenager per aiutarli a coltivare i propri talenti e a esprimere le proprie passioni, Bper Banca prosegue nell'impegno verso le nuove generazioni ...

Arte Contemporanea al Mancinelli - inaugurato il progetto "Luci a Teatro" : E apprezzabile, intanto, soprattutto durante le ore notturne, ma anche in occasione degli spettacoli in programma, e comunque fruibile ad ingresso gratuito fino a mArtedì 8 gennaio , dal lunedì al ...

Call progetto CIRKAROUND : formazione gratuita per organizzatori di circo Contemporaneo - : ... il meeting del prestigioso network europeo circoStrada in cui assistere a spettacoli, partecipare a workshop e tavole rotonde. CIRKAROUND FEEDBACK: dicembre 2019 è previsto un momento articolato di ...

Il progetto di Conte : "Più soldi ai comuni" : 'La coesione territoriale è una delle sfide più importanti che il governo sta raccogliendo. I comuni d'Italia sono la frontiera del nostro impegno in termini di sviluppo'. Così il Presidente del ...

"Interconnessioni" tra identità - arte Contemporanea e tradizione nel progetto di residenza di Tersicorea a Settimo San Pietro. : Per i duecento bambini settimesi della scuola primaria ed elementare un grande successo anche con le "interconnessioni" del matinèe tra brivido e divertimento nei due spettacoli a Casa Dessy, con ...