Che cos’è la quota 100 | l’anticipo della pensione introdotto dal governo

Migranti - accuse tedesChe all’Italia Berlino ferma la missione Sophia Cos’è : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza

Religione buddista - Che cos’è e in che cosa si “crede” : Quando si parla di Religione buddista, spesso ci si domanda che cosa sia e in che cosa credano i buddisti. Sebbene le righe che seguono siano una sintesi ed una esemplificazione, cerchiamo di saperne un po’ di più, svelando alcuni principi di base del buddismo. (altro…) The post Religione buddista, che cos’è e in che cosa si “crede” appeared first on Idee Green.

Calazio : Che cos’è - come si cura e in cosa si differenzia dall’orzaiolo : Il Calazio è una cisti dell’occhio, in particolare un lipogranuloma, localizzata nella palpebra e dovuta all’infiammazione cronica della ghiandola di Meibomio a causa dell’ostruzione del dotto escretore della stessa. Il Calazio si formare gradualmente nel giro di poche settimane e spesso non è doloroso. Un orzaiolo e una cellulite localizzata spesso possono apparire molto simili. Tuttavia un orzaiolo di solito compare in modo ...

eSIM cos’è - come funziona - vantaggi e differenza con le normali SIM telefoniChe : Nei dispositivi di ultima generazione (soprattutto smartphone, tablet, smart watch e qualsiasi altro device elettronico dotato di connettività alla rete cellulare), si sta iniziando a diffondere una nuova tecnologia, ovvero la eSIM anche dette SoftSIM, evoluzione dell’ormai conosciuta SIM telefonica che tutti abbiamo nei nostri smartphone. L’introduzione di questa tecnologia è importante sotto vari aspetti. Per ogni […] eSIM ...

Franco CFA : Che cos’è - come funziona - le polemiche : Franco CFA: che cos’è, come funziona, le polemiche Alcune prese di posizione da parte del Movimento Cinque Stelle nelle ultime ore hanno sollevato l’attenzione sul tema del Franco CFA e della politica francese in Africa. Di cosa si tratta? Il Franco CFA è un insieme di due valute ideate dalla Francia per le sue colonie nel 1945. Ciò avvenne all’interno dei noti accordi di Bretton Woods che riorganizzarono ...

Che cos’è il reddito di cittadinanza del Governo : Il reddito di cittadinanza introdotto dal Governo non è un vero e proprio reddito di cittadinanza ma una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Chi ha diritto ad accedere al reddito, quanto dura, come funziona, come si riceverà l'assegno, come si potrà spenderlo e quali sono le sanzioni per chi dichiara il falso.Continua a leggere

Che cos’è la RDC card - il “bancomat” del reddito di cittadinanza : Per garantire la massima trasparenza il reddito di cittadinanza ruota attorno a un bancomat, la RDC card, e a un'app, che servirà per effettuare pagamenti online, tramite smartphone o tablet. Attraverso il bancomat del reddito di cittadinanza sarà possibile però fare solo alcune specifiche spese, che devono però rientrare nel tetto massimo di 100 euro al mese per ogni individuo e 210 euro per i nuclei familiari.Continua a leggere

Ecco Che cos’è la dieta per la salute del pianeta : La salute passa per l’alimentazione. E non soltanto la nostra, ma anche quella del pianeta. Agricoltura, pesca e allevamenti intensivi rappresentano attualmente una fonte non trascurabile di inquinamento, mettono a rischio la biodiversità, e contribuiscono al consumo di risorse essenziali come l’acqua e il suolo. Ma in futuro potrebbero trasformarsi in una risorsa fondamentale, capace non solo di assicurare una migliore salute a tutti noi, ma ...

Terremoti : cos’è il DISS - il Database delle sorgenti sismogenetiChe italiane : Il Database delle sorgenti sismogenetiche italiane (DISS Working Group, 2018) è un repository georiferito di informazioni di natura sismotettonica. Con il termine sismotettonica si intende il settore disciplinare che si interessa dei rapporti tra la geologia, la tettonica attiva e la sismicità di una data area, e che ha come obiettivo principale l’individuazione delle strutture che generano Terremoti – le sorgenti sismogenetiche – e la stima del ...

10 years challenge - cos’è la nuova moda social Che ha conquistato anChe i vip : La 10 years challenge spopola sui social e conquista tutti, a cominciare dai vip. Da qualche giorno, in tutto il mondo, è diventato virale, soprattutto su Instagram e Twitter, l’hashtag #10yearschallenge riferito ad una vera e propria moda social che sta coinvolgendo moltissimi utenti. Ecco di cosa si tratta. Come spiega il nome dell’hashtag #10yearschallenge, gli utenti devono prestarsi ad una sfida: pubblicare una foto di almeno un ...

The Black Game - Che cos’è e come funziona il gioco social ispirato a Black Mirror : È una specie di gioco interattivo quello che si sta svolgendo dalle ore 9 di oggi, 16 gennaio, e che continuerà fino alle 19 sui canali social, e in particolare sulle Instagram Stories, di Netflix Italia: The Black Game è un’iniziativa promozionale legata a Black Mirror e in particolare al suo ultimo episodio speciale, Bandersnatch, uscito lo scorso 28 dicembre. Il film creato da Charlie Brooker e Annabel Jones è una vera e propria sfida ...

Francesco Chiofalo news - basta aggiornamenti dopo polemiChe : cos’è successo? : Francesco Chiofalo dopo l’operazione: silenzio su Instagram Le ultime notizie su Francesco Chiofalo riguardano le polemiche sollevate da una parte dai suoi detrattori e dall’altra dal fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex di Lenticchio. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine e tra non molto potrà ritornare a casa, ma qualcuno – anche in momenti […] L'articolo Francesco Chiofalo news, basta aggiornamenti ...

Dipendenza da cibo : Che cos’è e come uscirne : DISINTOSSICATI PRIMA DI ANDARE AL SUPERMERCATO FAI LA LISTA DI CIO’ CHE TI SERVE FAI LA SPESA A STOMACO PIENO LEGGI LE ETICHETTE ORGANIZZA I MENU’ TROVA IL TEMPO PER CUCINARE STOP AI PASTI MORDI E FUGGI SPERIMENTA NUOVI SAPORI CIRCONDATATI DI PERSONE CHE MANGIANO IN MODO SANO CONOSCI LE CONSEGUENZEDiciamoci la verità: chi più chi meno siamo un po’ tutti dei foodlovers, degli amanti del cibo, soprattutto di quello che dà piacere e gratificazione, ...

Favismo : Che cos’è - perché è così pericoloso e cosa mangiare per evitare reazioni anche letali : Il Favismo è un’anomalia genetica imputabile ad alcuni enzimi contenuti nei globuli rossi. Si tratta di una patologia nota fin dall’antichità e definita “malattia delle fave”; chi ne soffre deve evitare l’assunzione di fave ed altri alimenti, come piselli e verbena, e anche di alcuni farmaci e sostanze particolari. Il Favismo indica dunque una grave malattia ereditaria legata al deficit di un’enzima: il glucosio-6-fosfato ...