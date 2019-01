Calciomercato | De Laurentiis smentisce l' offerta per Allan | ma il Psg è pronto a tutto

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a Parigi : Allan verso il PSG? : Un viaggio di piacere in cui però potrebbe trovare spazio anche il Calciomercato . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è volato a Parigi con la famiglia per godersi una piccola vacanza. Nella capitale francese, però, ha sede il PSG che ultimamente sta ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie - Barella vicino al Chelsea ma De Laurentiis ci crede ancora : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : tutto su Pavard per la fascia destra - De Laurentiis pronto a fare follie : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il capitano Marek Hamsik sembra pronto a rinnovare il contratto con gli azzurri, Ounas invece potrebbe partire.

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Calciomercato Bari - De Laurentiis scatenato : due nuovi innesti : Calciomercato Bari – Il campionato di Serie D è sempre più scoppiettante, in particolar modo il Bari è la corazzata nel Girone I e punta alla promozione con largo anticipo, la squadra nel frattempo è al lavoro per preparare la trasferta sul campo di Portici, partita da non sottovalutare. Nel frattempo il presidente De Laurentiis continua a muoversi sul mercato, piazzati altri due importanti colpi. La SSC Bari comunica di aver ...

Calciomercato Napoli - retroscena De Laurentiis su Hamsik : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Napoli ha parlato del centrocampista slovacco: 'Ho dei ragazzi straordinari che sono con noi da tanti anni. Tra questi c'è Marek, che non ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis apre al colpaccio : “Se Ancelotti vorrà…” : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, confermando la possibilità di realizzare un colpaccio in estate: “Cavani? Come fa a non mancargli Napoli, qui ha due figli e c’è una parte del suo cuore. Se a fine campionato Ancelotti vorrà, e se qualcuno a Parigi lo fa vivere male, allora Napoli può essere il suo porto ...

Calciomercato Napoli : Cavani può tornare - ecco le condizioni di De Laurentiis : “Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l’ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli, come fa a non mancargli la città? Detto ciò, se a fine campionato il Psg lo cedesse in prestito gratuito o per una cifra simbolica, visto che andrà a scadenza, se Ancelotti desse l’ok e se lui si accontentasse di un ingaggio da 6-7 milioni a stagione allora Edi ...

Calciomercato Napoli : De Laurentiis promette il grande colpo : Calciomercato Napoli, DE Laurentiis PRENDE UN BIG- Da questa estate continuano a rincorrersi voci circa la possibilità del ritorno a Napoli di Edinson Cavani. L’attaccante, da 4 anni al PSG, è rimasto nei cuori dei tifosi azzurri, che mai hanno dimenticato le prodezze in campo del Matador. Cavani è, attualmente, il terzo miglior bomber della […] L'articolo Calciomercato Napoli: De Laurentiis promette il grande colpo proviene da Serie ...