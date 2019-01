Brexit | Confapi Padova | un colpo da 429 mln per l' export del Veneto 3

Brexit : Confapi Padova - un colpo da 429 mln per l'export del Veneto : Padova, 23 gen. (AdnKronos) - "Brexit, una faccenda che riguarda tutti noi. Dopo che il Parlamento di Londra ha bocciato l’accordo tra il governo britannico e la UE si attende un nuovo voto per il 29 gennaio. Quel che è certo è che una Brexit senza accordo (no deal) sarebbe catastrofica non solo per