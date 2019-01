Bonafede : “La corruzione si vede a occhio nudo” Pd e FI : “Buffone”. Fico sospende la seduta : seduta sospesa per due volte in Aula a Montecitorio durante l'intervento del ministro della Giustizia Bonafede. A suscitare la reazione delle opposizioni una frase pronunciata da Guardasigilli: "La corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede a occhio nudo e si vede ogni volta che, dopo un terremoto, crolla una scuola o un ospedale. Dietro quel crollo non c'è solo un evento naturale ma si scopre che dietro c'è una ...

Giustizia - Bonafede : “La corruzione si vede a occhio nudo”. Scoppia la bagarre alla Camera - urla da FI e Pd : “Buffone!” : bagarre in Aula alla Camera durante la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la sua relazione sull’amministrazione della Giustizia. Il presidente, Roberto Fico, ha sospeso la seduta. Bonafede, che durante la sua replica era stato più volte interrotto, ha suscitato la vibrate proteste di Pd e Forza Italia quando ha affermato, tra l’altro, che “la corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, ...