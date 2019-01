Autogol di ADL e vittoria al Frosinone

ilgiornale

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) di Riccardo SignoriCinquestelle a De Laurentiis. Che non significa De Laurentiis è un 5stelle, anche se in quanto ad euforia verbale... Cinquestelle perché chi meglio di lui riesce a far cinema con tre frasi secche? A far sorridere o a far piangere, dipende dallo stato d'animo di chi ascolta? Due cosette dette al New York Times, non l'Eco di Peretola, ed eccoci fuori dalla noia di un campionato monotono e senza fantasia. Anche negli Usa l'Italia del pallone fa subito notizia. L'ineguagliabile presidente dice al NYT: "Club come ilnon attirano fan, interessi, emittenti. Cosa ci fanno in serie A? Arrivano, non cercano di competere e tornano indietro. Se finiscono ultimi dovrebbero pagare una multa. Le promozioni e le retrocessioni sono la più grande idiozia del calcio. Le società dovrebbero essere strutturate geograficamente, in modo da essere autosufficienti. Se non possono ...