Trono Over | Riccardo Guarnieri lascia Roberta? Lo sfogo di lei

ANGELA DI IORIO/ Uomini e donne - tutti contro la dama : caos e critiche in studio! - Trono Over - : ANGELA di IORIO, Uomini e donne, dalle lacrime ai no: tornerà in studio dopo quello che è successo la scorsa settimana nel Trono Over?

Trono Over Gemma critica Sabrina - poi finisce sotto accusa : “Hai problemi” : Trono Over, Gemma Galgani si scaglia contro Sabrina: accuse per la dama di Torino Una puntata del Trono Over di Uomini e Donne ricca di colpi di scena quella in onda il 22 gennaio. Prima di tutto i telespettatori hanno assistito al momento difficile di Pamela, delusa da Stefano. Dopo di che, Armando entra in […] L'articolo Trono Over Gemma critica Sabrina, poi finisce sotto accusa: “Hai problemi” proviene da Gossip e Tv.

Al Trono Over giochi erotici e corna. Maria De Filippi sconvolta : Al Trono Over di "UominieDonne" manca solo Rocco Siffredi. Rocco, l'ex corteggiatore di Gemma Galgani, tira fuori i giochini erotici e ri-ri-ri chiude la liason con la dama di Torino. Gemma Galgani ...

Pamela Barretta/ Uomini e donne - dura lite con Gianbattista : 'Stai zitto una volta!' - Trono Over - : Pamela Barretta, lacrime per Stefano e nuovo addio? Uomini e donne riparte dalle dichiarazioni della dama e dalle sue rivelazioni sul cavaliere

Anticipazioni Trono Over 21 gennaio - Rocco accusa Gemma di averlo usato : Le Anticipazioni della puntata che andrà onda questo pomeriggio del Trono Over di Uomini e Donne ci rivelano che i riflettori saranno nuovamente puntati su Rocco Fredella e Gemma Galgani. Dopo aver mandato in onda il suo sfogo in cui spiega le ragioni che l'hanno portata a chiudere la sua relazione appena iniziata con Rocco, Maria l'ha fatta accomodare al centro dello studio. Tra Gemma e Tina è scoppiata una forte discussione, in quanto ...

Uomini e donne Trono Over - Gemma Galgani festeggia il suo compleanno con un messaggio misterioso sull'amore... : Gemma Galgani spegne oggi 19 gennaio 69 candeline e per festeggiare il suo compleanno , la dama di Uomini e donne di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di quando era ...

UOMINI E DONNE/ Video - Sossio e Ursula a pranzo dalla suocera ma... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Anna Tedesco non torna in studio ma spera di poter partecipare al Grande Fratello Vip 4

AsTronomia : supernova “estrema” e lampo di raggi gamma - l’uscita di scena delle stelle over-size : Un’uscita di scena fuori misura in sintonia con la stazza extra large che l’aveva caratterizzata nella sua esistenza millenaria: è il finale capitato ad una stella più massiccia del Sole di oltre 25 volte, che ha dato luogo a fenomeni di particolare interesse per la comunità scientifica, impegnata ad aggiungere nuovi tasselli alle fasi conclusive della vita stellare. L’oggetto celeste over-size non solo ha prodotto un genere più potente di ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta come Barbara d'Urso : 'Il mio cuore è tuoooo' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Riccardo Guarnieri torna in studio per corteggiare altre dame: Ida Platano replica sui social

Uomini e donne - Trono Over : Armando e Noel cacciati dal programma (RUMORS) : Armando e Noel sono i protagonisti di un nuovo scandalo a Uomini e donne che questa volta riguarda il trono Over. Stando alle anticipazioni sulle registrazioni di inizio anno, i due sarebbero stati esclusi dal dating-show di Maria De Filippi a causa dei dubbi riguardanti l'autenticità della loro relazione. In una delle prossime puntate che vedremo in onda su canale 5 a partire dalle 14,40, scopriremo infatti che Armando e Noel si frequentavano ...

Uomini e Donne oggi : una dama lascia il Trono Over in lacrime : Anticipazioni Uomini e Donne: Angela Di Iorio lascia il Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo l’uscita di scena di Sossio e Ursula, pronti a vivere il loro amore lontani dal piccolo schermo, oggi a Uomini e Donne ci sarà un altro addio. Questa volta però non si tratterà di un lieto fine per una nuova coppia del dating show di Canale5, ma di un abbandono dovuto all’esasperazione. Angela Di Iorio ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/01 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Ursula in elegante abito rosso al centro dello studio e un breve Riassunto della sua storia con Sossio, con tanto di lettera dedicatale da lui. Poco dopo Sossio fa il suo ingresso, anche lui in elegante abito blu e nero… “Oggi sono qui perché voglio scrivere il mio futuro insieme a te” e le regala un anello! Le sorprese per Ursula non sono finite qui, Sossio ha ...

Sossio e Ursula lasciano il Trono Over - lui dichiara : 'Voglio passare la mia vita con te' : Grandi novità attendono i telespettatori del trono over di Uomini e donne, che nella puntata andata in onda oggi nel pomeridiano di canale 5 hanno assistito all'abbandono del programma di due personaggi molto amati. Stiamo parlando di Sossio e Ursula, i quali dopo un periodo di crisi, si sono ritrovati ed hanno deciso di vivere la loro storia d'amore al di fuori degli studi televisivi. Un abbandono che era nell'aria, visto che sui social, anche ...

Uomini e Donne - Trono Over : Viviana illusa da Armando (che litiga con Noel) : Durante la puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, dopo la promessa di matrimonio di Sossio a Ursula, il protagonista della puntata è stato Armando, con Viviana e Noel che hanno raggiunto il centro dello studio. Viviana è stata la prima a parlare, affermando di avere avuto un colpo di fulmine con Armando:prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over: Viviana illusa da Armando (che litiga con Noel) pubblicato su Gossipblog.it 15 ...