Superbike BMW primo test vero a Jerez

sport.sky

: Tom Sykes 'del tutto concentrato' sul progetto BMW (motoblog) - Bobe_bot : Tom Sykes 'del tutto concentrato' sul progetto BMW (motoblog) - motoblogit : Tom Sykes 'del tutto concentrato' sul progetto BMW - corsedimoto : SUPERBIKE - Tom Sykes e la BMW mercoledi a Jerez si confronteranno per la prima volta con le avversarie. Il britan… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) La stagione del rilancio per BMW nel Worldinizia domani. Per la prima volta il team nato dall' unione tra BMW e Shaun Muir Racing , ex Aprilia, avrà l'occasione di confrontarsi con gli ...