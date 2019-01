Serie A Sassuolo | out Sensi e Duncan | entrambi da valutare

Serie A - segnate 33 reti : Juve con sicurezza sul Chievo - Inter fermata dal Sassuolo : Se non fosse per Inter-Sassuolo, questa ventesima giornata di Serie A ha regalato grandissimi emozioni e tantissimi gol. 33 reti in totale, una goleada e numerosi match con finali al cardiopalma. Si può parlare ancora di lotta al vertice? È ormai il discorso che ogni appassionato si ripete quasi ogni domenica....Continua a leggere

Pallavolo - Coppa Italia Serie A2 : martedì la prima semifinale tra LPM Bam e Omag - mercoledì la sfida tra Sassuolo e Martignacco : Pallavolo, Coppa Italia: al via le semifinali, si parte con la sfida tra LPM Bam e Omag, mercoledì invece Sassuolo e Martignacco Si compongono, uno dopo l’altro, i tasselli delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia. Mentre lunedì sera si completa il quadro delle semifinali della competizione di Serie A1, tra martedì e mercoledì sera sono in programma le sfide da cui usciranno le due finaliste di Serie A2. martedì sera toccherà ...

Serie A : Inter Sassuolo 0-0 - Handanovic salva nel finale : La cronaca Inter-Sassuolo 0-0 finale: gara in bilico fino al fischio finale, Handanovic nega il vantaggio prima a Boateng poi a Bourabia. Inter-Sassuolo 0-0 fine pt: ritmi alti, gara in precario ...

Calcio - Inter-Sassuolo 0-0 - Serie A 2018-2019 : gli emiliani spaventano i nerazzurri ma sparano a salve per un punto a testa giusto : Si apre con uno 0-0 il 2019 di Inter e Sassuolo. Al Meazza di Milano, per l’occasione impreziosito da diverse migliaia di bambini dopo la squalifica e la decisione di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli, la partita è avvincente e ricca di occasioni. I nerazzurri steccano contro i nero-verdi, che per lunghi tratti del match dettano legge in campo. Handanovic migliore in campo per i padroni di casa, con Icardi che non ha ...

Anticipo Serie A - Inter-Sassuolo 0-0 : 22.26 Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per l'Inter. Nerazzurri fermati sullo 0-0 a San Siro da un ottimo Sassuolo. Primo tempo con occasioni da una parte e dall'altra, giocato su ritmi abbastanza alti. Buone chance per Locatelli (14'), Boateng (20'), Berardi (23') e Vecino (40'). Nella ripresa paratona di Handanovic su colpo di testa ravvicinato di Boateng (55'). Spalletti inserisce anche Nainggolan (60'). Una zuccata di ...

LIVE Inter-Sassuolo - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Sassuolo, match valido per la ventesima giornata della Serie A di calcio, che segna il ritorno in campo dei nerazzurri a San Siro in campionato, dopo i fattacci della notte di Santo Stefano. Per gli uomini di Luciano Spalletti si tratta di una sfida di importanza vitale, che in caso di vittoria permetterebbe di conquistare tre punti fondamentali per allontanare ulteriormente ...

Probabili Formazioni Inter – Sassuolo - Serie A 19/01/2019 : Probabili Formazioni Inter – Sassuolo, Serie A 19/01/2019Si riaccendono i riflettori di San Siro con la Serie A e un match che vedrà di fronte Inter e Sassuolo per la prima giornata di ritorno. Neroverdi che han vinto la sfida d’andata di misura, al Mapei Stadium, per 1-0.MILANO – Spalletti potrà contare nuovamente su Nianggolan dal 1′. Il belga ha risposto bene alle richieste del tecnico e avrà la maglia da titolare, ...

Serie A - per i bookie l’Inter sfata il tabù Sassuolo : Si torna in campo per il campionato di Serie A, una giornata che si preannuncia scoppiettante. Inter in campo contro la bestia nera Sassuolo, bilancio negativo per i nerazzurri contro gli emiliani. Solo due vittorie in 11 scontri diretti e ben quattro k.o, secondo gli analisti Microgame i padroni di casa nettamente avanti l’1, dato a 1,42, si punta a 4,70 sulla X e a 7,50 sulla vittoria emiliana. I trader però, sono orientati verso ...

Serie A - i bookmakers credono nell’Inter contro la ‘bestia nera’ Sassuolo : Serie A, Inter sempre in difficoltà quando affronta il Sassuolo ma i bookmakers credono nella vittoria di Spalletti e soci Inter alle prese con la bestia nera Sassuolo alla ripresa del campionato. contro gli emiliani i nerazzurri hanno un bilancio decisamente negativo. Solo due vittorie in 11 scontri diretti e ben quattro k.o. di fila nelle gare contro i neroverdi. Visti comunque gli andamenti in campionato (due vittorie di fila per la ...