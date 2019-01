Recensione Resident Evil 2 | remake PS4 | grafica e ambientazioni decisamente positive

Blastingnews

: Resident Evil 2 Recensione: ritorno a Raccoon City - Everyeye : Resident Evil 2 Recensione: ritorno a Raccoon City - infoitscienza : Resident Evil 2 (2019) - Recensione - Mordimi come sai fare tu - infoitscienza : Resident Evil 2 Recensione, la nuova notte dei morti viventi -

(Di martedì 22 gennaio 2019)è un brand che, storicamente, ha sempre offerto al suo pubblico qualità e paura. Capcom, con il lancio deldi questo titolo che ha debuttato su PlayStation nel 1996, sembra aver colto nuovamente nel segno. Dopo aver stimolato la curiosità degli appassionati con una demo di 30 minuti, in questi giorni è arrivato per PS4 e Xbox One il nuovo videogame che, per molti, viene già considerato come il migliore della saga.Un'attesa giustificata In questi mesi, l'attesa per ildi2 è stata spasmodica. Del resto, Capcom ha contribuito a catalizzare le attenzioni su questo progetto, puntando innanzitutto sulla componente "action" e su un aumento del numero di zombie per avvicinarlo maggiormente alla pellicola cinematoCom'è accaduto negli anni '90, anche in questo caso il videogame presenta una nuova protagonista ed una storia inedita. Una ...