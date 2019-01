Maltempo | scuole chiuse mercoledì 23 gennaio per rischio neve | l’elenco delle regioni

Maltempo - aggiornamento : Neve sui rilievi oltre 400 metri; Anche a Montecastrilli scuole chiuse : UMWEB, TERNI " " Dopo quello di San Venanzo, Anche il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha disposto la chiusura delle scuole con un'ordinanza emessa a seguito delle precipitazioni nevose di ...

Maltempo Abruzzo : forti nevicate - oggi scuole chiuse all’Aquila : L’Aquila, dalle prime ore di oggi, è interessata da una intensa nevicata che ha indotto il sindaco Pierluigi Biondi a disporre la chiusura delle scuole. Per le successive 24/36 ore si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri. Al momento non si segnalano disagi sulle strade. L'articolo Maltempo Abruzzo: forti nevicate, oggi scuole chiuse all’Aquila sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Martedì 22 Gennaio : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Maltempo Campania : neve in Irpinia - scuole chiuse in molti Comuni : Intensa nevicata nella notte in Irpinia: le precipitazioni nevose hanno portato alla chiusura delle scuole di Ariano Irpino e di altri Comuni dell’Alta Irpinia. I mezzi spargisale e spazzaneve sono al lavoro lungo la SS7 Bis Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai Comuni dell’Alta Irpinia:nel tratto tra Voluturara e Montella registra una coda di mezzi pesanti che hanno difficoltà a percorrere la strada innevata. Criticità anche ...

Maltempo : in Sicilia scuole senza riscaldamento - M5S 'Inaccettabile' : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - "E' inaccettabile che gli studenti di molte scuole Siciliane debbano stare all’addiaccio nelle proprie classi, dato che al rientro dalle festività hanno trovato termosifoni spenti e aule fredde. Si tratta di una vergogna per cui l’assessore Lagalla e tutto l'esecutivo

Cessato allarme Maltempo - domani a Chieti scuole aperte : Chieti - Riapriranno domani a Chieti le scuole, chiuse oggi a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco Di Primio dopo la nevicata di ieri. Oggi le strade sono pulite e si circola agevolmente. "Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in città come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un'allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un'ordinanza perché stamattina non ...

Maltempo - allerta in Europa : valanga travolge hotel - voli cancellati e scuole chiuse - è caos : 1/31 ...

Maltempo e neve a Potenza : il sindaco chiude le scuole - “violenza verbale inaudita” sui social : A seguito della decisione di chiudere le scuole nella giornata di ieri, 10 gennaio, a causa del Maltempo, il Comune di Potenza ha ricevuto “un numero notevole di commenti, pubblici ai diversi post su Facebook, e privati, di una violenza verbale inaudita, anche considerando che, nella quasi totalita’ dei casi, si tratta di studenti giovani e giovanissimi“: lo ha reso noto il sindaco, Dario De Luca. “Anche in occasione ...

A seguito del miglioramento della situazione meteo, a Chieti domani riapriranno le scuole. Le strade sono pulite e si circola agevolmente.

Italia nella morsa di Maltempo - neve e gelo : scuole chiuse e disagi per il ghiaccio : L’inizio del 2019 vede l’Italia “capovolta” con il sud nella morsa del freddo e il nord alle prese con la siccità e temperature al di sopra alla media che alimentano il rischio incendi. Nelle campagne del sud – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto lo zero danneggiano le coltivazioni invernali, e a preoccupare è anche il peso della neve sulle piante e sulle serre. Il conto per l’agricoltura – continua la Coldiretti – potrebbe ...

Maltempo : scuole al freddo nell’Aretino e a Pistoia : scuole al freddo nell’Aretino a causa delle basse temperature che hanno mandato in tilt gli impianti di riscaldamento in alcuni istituti. Le criticita’ sono emerse in particolare al Liceo Varchi di Montevarchi e negli istituti di Sansepolcro. Lo rende noto la Provincia di Arezzo. Nel Liceo Varchi si era registrato un guasto, risolto grazie all’intervento tempestivo dei manutentori che hanno reperito una pompa sostitutiva ...

“11 gennaio scuole chiuse”. Allerta Maltempo - in ogni regione i comuni interessati : La perturbazione artica continua a infliggere problematiche al centro sud. E quindi, scuole ancora chiuse domani, venerdì 11 gennaio, a causa dell’Allerta meteo per la neve che non dà tregua nelle ultime ore soprattutto alle regioni già colpite oggi. Nella giornata odierna, molti istituti hanno sospeso le lezioni in seguito alle ordinanze promulgate dai sindaci per le avverse condizioni meteorologiche, destinate a peggiorare ulteriormente ...

Maltempo Sicilia : “Garantire le lezioni nelle scuole” : In seguito della segnalazione dei disagi relativi all’interruzione o al malfunzionamento degli impianti di riscaldamento in numerosi istituti scolastici, l’assessore Roberto Lagalla ha inviato una nota ai presidenti delle Città Metropolitane, ai Commissari dei Liberi Consorzi ed ai sindaci dei comuni Siciliani, raccomandando ogni sforzo per garantire la continuità del servizio scolastico e la tempestiva segnalazione di situazioni ...