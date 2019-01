Il Segreto trame al 1° febbraio | Julieta si allea con Fernando per sbugiardare Prudencio

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermato il serale del martedì su Rete 4 - le trame : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo, prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra ...

Trame Il Segreto : Julieta si concede a Mesia - Raimundo scompare nel nulla : Nuovi e avvincenti episodi de Il Segreto attendono gli affezionati telespettatori ad inizio febbraio 2019 e che, come ci rivelano gli spoiler provenienti dalla Spagna, vedranno molti colpi di scena a Puente Viejo. Isaac confesserà ad Elsa di essere il padre del bimbo che Antolina porta in grembo e la Laguna come vedremo, non la prenderà affatto bene. Prosegue nel frattempo il piano di Julieta per scoprire il colpevole della scomparsa di Saul e ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 27 gennaio al 1° febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019: Elsa ha capito che Antolina è incinta ma promette all’amica di mantenere il SEGRETO sulla questione; la Laguna, poco dopo, non riesce a trattenersi e svela ad Isaac tutto quanto. L’uomo appare combattuto poiché, qualora dovesse prendersi le sue responsabilità, dovrà rinunciare per sempre ad Elsa. Dolores continua a spingere ...

Trame Il Segreto : Gonzalo e Raimundo si alleano per sbarazzarsi di Fernando : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela scritta da Aurora Guerra in onda sulle reti Mediaset. Le Trame degli appuntamenti in onda nelle prossime settimane si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'attore spagnolo Jordi Coll. L'uomo, infatti, si alleerà con Raimundo Ulloa per sbarazzarsi definitivamente di Fernando Mesia. Fernando confessa a Gonzalo di amare ancora Maria Le conseguenze del ritorno di Gonzalo a ...

Trame iberiche Il Segreto : Fernando e Maria complici - Donna Francisca contraria : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella più longeva della storia della tv spagnola. Le Trame spagnole dal 21 al 25 gennaio svelano che Elsa aiuterà il dottor Alvaro a rimettersi in sesto dopo essere stato aggredito. Donna Francisca, intanto, sarà contraria ad un possibile ritorno di fiamma tra Maria e Fernando. Il Segreto, anticipazioni: Elsa aiuta il dottor Alvaro Gli spoiler iberici de Il Segreto svelano che il dottor Alvaro ...

Il Segreto - trame iberiche : le nozze di Julieta - Elsa dimentica Isaac con Alvaro : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni spagnole di fine gennaio svelano che a Puente Viejo verrà celebrato il matrimonio di Saul e Julieta, mentre Elsa si avvicinerà ad Alvaro. Infine alla Casona arriverà Roberto, un amico di Maria. Il Segreto: Julieta sposa Saul Il dottor Alvaro starà sempre più male, tanto che Elsa dubiterà di riuscire a ...

Il Segreto - Antolina è incinta : anticipazioni trame dal 20 al 25 gennaio : Le soap opera non si fermano mai e, anzi, proseguono la loro corsa sempre più velocemente: Il Segreto è tornato nel 2019 con lo stesso smalto dei cinque precedenti e adesso, tra Julieta, Prudencio, Isaac, Elsa, Antolina, Fernando e Francisca il gioco si sta finalmente facendo duro. E quindi da domenica 20 a venerdì 25 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 16.25. Di seguito tutte le anticipazioni. Il Segreto come Game of ...

Trame Il Segreto : Severo chiede aiuto a Saul per aprire una nuova attività : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende dei protagonisti di un piccolo borgo ambientato nei primi anni del '900 in Spagna. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti in onda a marzo su Canale 5, riguardano Severo Santacruz, interpretato dall'attore spagnolo Chico Garcia, diventato recentemente papà di una splendida bambina. Il latifondista, infatti, deciderà di rimboccarsi le ...

Trame spagnole Il Segreto : Mesia geloso di Maria - niente luna di miele per Julieta e Saul : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. Sono in arrivo delle grandi novità per coloro che seguono le avventure di questa telenovela sin dal primo esordio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna la settimana prossima svelano che sarà all’insegna dei fiori d’arancio. A convolare a nozze saranno finalmente Saul Ortega (Ruben Bernal) e ...

Trame Il Segreto : Isaac scopre che diventerà padre - Julieta seduce Fernando : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni da domenica 20 a venerdì 25 gennaio svelano che Matias riuscirà a far evitare ad Isaac la leva militare. Proprio quest'ultimo apprenderà che Antolina aspetta un bambino. Infine Julieta comincerà a dubitare di Prudencio. Il Segreto: Isaac non andrà in guerra Elsa deciderà di confrontarsi con Antolina per ...

Trame Il Segreto prossime settimane : Elsa scopre che Antolina aspetta un bambino : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nei prossimi giorni. Secondo le anticipazioni, vedremo clamorosi colpi di scena, riguardanti i personaggi di Puente Viejo. La telenovela ideata da Aurora Guerra, continua a tenerci compagnia tutti i pomeriggi a partire dalle 16,20 circa su Canale 5 e dal mese di gennaio anche con un appuntamento domenicale. Nei prossimi episodi vedremo al centro delle vicende i tre nuovi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanale telenovela Il SEGRETO da domenica 20 a venerdì 25 gennaio 2019: Marcela lascia intendere a Elsa che Antolina potrebbe stare stare soffrendo per amore. La Laguna, dopo vari ragionamenti, chiede proprio ad Antolina se sia successo qualcosa tra lei e Isaac. Raimundo chiede a Julieta se si sia resa conto degli strani vuoti di memoria di Fernando. Grazie alla pista fornita da Irene, Adela scopre che anche Leticia, ...

Trame Il Segreto : Isaac sposa Antolina con la morte nel cuore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di marzo si soffermano su Antolina e Isaac, interpretati dagli attori spagnoli Maria Lima e Ibrahim Al Shami. Quest'ultimo, infatti, deciderà di convolare a nozze con l'ex ancella nonostante sia innamorato di Elsa. L'arrivo di Elsa, Antolina aspetta un bambino In queste ultime puntate de Il Segreto ...

Trame spagnole Il Segreto : Prudencio sul letto di morte - Marcela e la figlia guarite : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera che è arrivata in Spagna alla decima stagione. Le anticipazioni spagnole di metà gennaio, svelano che la vita di Prudencio sarà appesa ad un filo, tanto che solo un miracolo potrà salvarlo. Marcela e Camelia, nel frattempo, guariranno dalla varicella grazie alle cure di Elsa. Il Segreto: Marcela e Camelia guariscono dalla varicella Il sindaco di Puente Viejo comunicherà che la vita di ...