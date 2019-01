Conte:dibattito ma amicizia con Francia

: RT @sherlock5stelle: Lite Roma-Parigi. Conte: 'L'amicizia con la Francia è salda a dispetto del dibattito': Salvini: 'C'è chi sottrae ricch… - tomaurora1 : RT @sherlock5stelle: Lite Roma-Parigi. Conte: 'L'amicizia con la Francia è salda a dispetto del dibattito': Salvini: 'C'è chi sottrae ricch… - CamilloAscoles1 : RT @Corriere: Conte, lo scontro sull’Africa: «Salda amicizia con Francia» - tayana37 : Migranti, Conte: «Amicizia con Francia è salda a dispetto dibattito» -

"E' legittimo interrogarsi sull'efficacia delle politiche globali che stiamo perseguendo sia a livello di Unione Europea sia a livello di Stati singoli" ma questo "non vuol dire mettere in discussione la nostra storicacon la". Lo afferma il premierin una nota sottolinando che "il rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica". La campagna elettorale per le Europee può essere una "buona occasione" per il confronto.E incalza l'Ue: batta un colpo per lo sviluppo dei Paesi africani.(Di martedì 22 gennaio 2019)