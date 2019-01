Calciomercato live | Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber | colpo Foggia

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 08:50 20 gen La Fiorentina ha chiesto informazioni Lobotka del Celta Vigo , giocatore con cui ci aveva provato anche il Napoli. Empoli , idea Andreolli per la difesa; in uscita, trattativa con il ...

Calciomercato Liverpool : ufficiale il rinnovo di Alexander-Arnold : Calciomercato Liverpool, Alexander-Arnold / Ora è ufficiale. Trent Alexander-Arnold ha rinnovato il contratto con il Liverpool. I Reds hanno comunicato che il giovane difensore inglese ha prolungato il contratto fino al 2024. Nono sono stati specificati i dettagli della trattativa. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, ha da poco compiuto 20 anni. Ha esordito il 14 dicembre 2016 contro il Middlesbrough (3-0 per i Reds), e ha fatto ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 15:54 17 gen Niente Serie A per Kabak: il difensore turco va allo Stoccarda Né Roma né Inter: Ozan Kabak , difensore turco classe 2000, passa ufficialmente dal Galatasaray allo Stoccarda . ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:52 16 gen La Gazzetta dello Sport: "Piatek, Diavolo sempre più vicino" L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata alla Supercoppa italiana tra Juventus e Milan . Ma nelle pagine interne, la ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:23 15 gen La Gazzetta dello Sport: "Leo chiede Piatek" La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Leo chiede Piatek". Il Milan contatta il Genoa per il ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:39 13 gen La Gazzetta dello Sport: "Higuain al Chelsea? Futuro Piatek davanti a Morata" Il futuro di Higuain potrebbe essere in Premier League, dove ritroverebbe Maurizio Sarri. La Gazzetta dello ...

Calciomercato Serie B live : Salernitana e Benevento - nuovi bomber in arrivo : E senza dubbio una settimana di fuoco quella che inizierà lunedì per il Calciomercato di Serie b. Sono tantissime le trattative aperte, alcune delle quali si stanno chiudendo proprio in queste ore. Calciomercato Serie B in diretta: 12 Gennaio Ore 12.00: il Lecce insiste per Budimir. Il Crotone al momento fa resistenza. L'alternativa più accreditara per l'attacco dei salentini resta Tumminello, giovane punta dell'Atalanta. Ore 11.50: secondo ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:31 12 gen La Gazzetta dello Sport: "Chelsea allo scoperto, telefonata per Higuain" Maurizio Sarri non ha smesso di pensare a Gonzalo Higuain . La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pubblica ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi (9 gennaio) in DIRETTA : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di Calciomercato (mercoledì 9 gennaio). Siamo entrati nel vivo di questa finestra invernale, la prima settimana ha già regalato diversi colpi come l’accordo tra Godin e l’Inter e quello tra Ramsey e la Juventus (mancano soltanto le ufficialità). Le trattative di oggi si preannunciano particolarmente roventi su tutto il fronte, le varie squadre stanno cercando i rinforzi ...

Calciomercato live - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

Calciomercato live - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : Icardi vicino al rinnovo - Napoli su Lazzari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

Calciomercato live - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : l’Inter convincerà l’Atletico Madrid a cedere Godin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

LIVE Calciomercato oggi (6 gennaio) in DIRETTA : Inter su Barella - la Lazio sogna Malcolm - Juventus vicina a Romero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

Calciomercato live : tutte le trattative di oggi : 8.10 - La Gazzetta dello Sport: "Le strategie di mercato dell'Inter" La Gazzetta dello Sport apre con il colpo dell'Inter anticipato da Sky Sport nel corso di "Calciomercato L'Originale", ovvero l'...