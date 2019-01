World Economic Forum | tutto pronto a Davos Ma Trump | Macron e May restano a casa

Davos - al via la 49esima edizione del World Economic Forum : ecco tutte le info : Ma non si parla solo di economia, ma dei temi piu' vari, dalla cybersecurity all'ambiente passando al sociale. PRESIDENTI USA L'anno scorso partecipo' Trump ma quest'anno, a causa dello 'shutdown', ...

Davos - delegazione Usa non sarà al World Economic Forum : “Colpa dello shutdown” : Ora è ufficiale: Donald Trump diserterà il World Economic Forum a Davos a causa dello shutdown. Il presidente degli Stati Uniti, che sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio, aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. La partecipazione, ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders, è stata cancellata per tutta la delegazione Usa, anche per il segretario di stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro ...