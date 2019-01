Serie A Parma | Pizzarotti | «Stagione oltre le più rosee aspettative»

Serie A Parma - Pizzarotti : «Oltre le più rosee aspettative - ma rimaniamo pragmatici» : Questo il pensiero del presidente del Parma Pietro Pizzarotti , a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1. " Quest'anno sarebbe stato velleitario l'obiettivo Europa League - spiega dopo la bella vittoria ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 : Inglese e Gervinho sbancano il Friuli : UDINE - Destini inversi per Udinese e Parma, che iniziano il girone di ritorno in maniera opposta a come avevano chiuso quello di andata. E se questo è un bene per gli emiliani - che sbancano il ...

Serie A : Udinese-Parma 1-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 - Gervinho firma la vittoria : Gli emiliani iniziano il 2019 con una vittoria importantissima in casa dell'Udinese: quinta vittoria esterna per il Parma. Un bel modo per lasciarsi alla spalle la brutta sconfitta contro la Roma. All'...

Diretta Udinese Parma / Risultato live 1-1 - streaming video e tv : Okaka trafigge Sepe! - Serie A - : Diretta Udinese Parma streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e Risultato live dell'anticipo di Serie A per la 20giornata.

Anticipo Serie A - Udinese-Parma 1-2 : 19.54 Il Parma passa 2-1 a Udine. Emiliani subito avanti col rigore di Inglese (11') per il fallo (rivisto al Var) di De Paul su Gervinho. Larsen non finalizza la splendida giocata di De Paul, il pari friulano arriva a inizio ripresa (50') con la percussione del neoacquisto Okaka che segna dopo una serie di rimpalli. Palo di De Paul, poi gran parata di Sepe sullo stesso argentino. Sul corner (68') parte il contropiede micidiale di Gervinho per ...

DIRETTA Serie A : in campo Udinese Parma 1-2 LIVE : In campo Udinese-Parma 1-2 DIRETTA Udinese-Parma 1-2: gol di Gervinho in contropiede al 69' Udinese-Parma 1-1: al 50' pareggio dei padroni di casa, Serie di rimpalli in area gialloblu', Okaka ...

DIRETTA Serie A : in campo Udinese Parma 1-1 LIVE : In campo Udinese-Parma 1-1 DIRETTA Udinese-Parma 1-1: pareggia Okaka al 50' Udinese-Parma 0-1: 11' fallo in area friulana e l'arbitro con l'ausilio della VAR decreta il rigore. Dal dischetto ...

Diretta Udinese Parma / Risultato live 0-1 - streaming video e tv : Inglese su rigore! - Serie A - : Diretta Udinese Parma streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e Risultato live dell'anticipo di Serie A per la 20giornata.

Serie A : Udinese Parma - le formazioni : Ricomincia in casa, con il Parma rivelazione della prima parte della stagione, il campionato dell'Udinese di Davide Nicola, costretta subito a fare i conti con tante defezioni, dopo tre settimane di ...

Diretta Serie A - Si torna in campo : Udinese - Parma : Si torna alla Dacia Arena dopo la convincente vittoria con il Cagliari che ha chiuso il 2018. Il 2019 è cominciato con le sfide di coppa Italia dove abbiamo commentato Sampdoria - Milan ed ora nel pieno del calciomercato si torna a giocare la Serie A. Prima giornata di ritorno, all'andata al Tardini finì per 2-2 nonostante il doppio vantaggio dei crociati, rimontati dall'Udinese all'epoca guidata da Velazquez. Qui Udinese: Archiviata la ...

Probabili Formazioni Udinese – Parma - Serie A 19/01/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Parma, Serie A 19/01/2019Torna in campo la Serie A e lo fa con il secondo anticipo delle 18:00: sul campo Udinese e Parma alla Dacia Arena. Nella sfida d’andata, le due squadre hanno dato vita ad una bella sfida, terminata 2-2.UDINE – Nicola dovrà rinunciare a Mandragora squalificato, così come Pusetto: possibile l’esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Okaka. Poco dietro la sua ...

Kucka : 'Parma - voleremo. Serie A la mia seconda casa' : Juraj Kucka, 31 anni, con il presidente del Parma Pietro Pizzarotti Rientra in Italia dopo l'esperienza di un anno e mezzo in Turchia, al Trabzonspor dove ha collezionato 33 presenze e realizzato 3 ...