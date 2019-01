Salvini a Lanciano | ' Niente baciamano | altrimenti vi indagano'

Sea Watch 3 - Salvini "porti chiusi ai migranti"/ Di Maio-Conte rilanciano "Italia prenda donne e bambini" : Sea Watch 3, Di Maio 'Malta li faccia sbarcare, donne e bambini li prendiamo noi in Italia'. Salvini 'no ricatti, non cambio idea. Porti chiusi '

Di Maio e Salvini vigilano su ogni singolo voto segreto. M5s e Lega si lanciano occhiate di fuoco : Il clima non è affatto quello di reciproca alleanza, piuttosto è di reciproco sospetto. Lega e M5s si lanciano sguardi di fuoco, la distanza in Aula è siderale. "I deputati del Carroccio continuano a sollevare problemi sul peculato, ma per noi è imprescindibile", racconta un deputato grillino mentre si dirige in buvette sbuffando un po'. In pratica quella fronda leghista non controllata da Matteo Salvini resta ...