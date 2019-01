Il Napoli più forte di tutto 2 gol e 3 legnate ai veleni

In qualsiasi altra città il Napoli farebbe più spettatori : 19.448 spettatori Napoli-Lazio 19.448 spettatori. Un dato che ormai non fa nemmeno più notizia. Lo stadio in città è sempre più virtuale. Concetto caro a De Laurentiis ma il presidente del Napoli intente per stadio virtuale quegli appassionati che seguono la propria squadra pur non guardando le partite dal vivo. Quegli appassionati che magari acquistano la maglia ufficiale su Amazon. Lo stadio virtuale a Napoli è un concetto diverso. Che però il ...

Napoli-Lazio - Ancelotti non si accontenta : “abbiamo qualità - ma voglio di più. Obiettivi? Non ci poniamo limiti” : L’allenatore del Napoli si è complimentato con i propri giocatori, non ponendo limiti alla sua squadra in vista del prosieguo della stagione Comincia bene il 2019 per il Napoli, abile a sbarazzarsi della Lazio davanti al proprio pubblico. Nonostante le assenze di Insigne, Allan e Koulibaly la formazione azzurra riesce ad avere la meglio sugli uomini di Inzaghi, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Callejon e ...

Napoli-Lazio 2-1 - il più bel Napoli del campionato : Due pali e due traverse Due gol e quattro legni per il Napoli; una rete per la Lazio. Il Napoli di Ancelotti batte i biancocelesyi di Inzaghi in quella che è forse la vittoria più bella in campionato insieme con il 3-2 al Milan alla seconda giornata. Bella perché conseguita con una formazione ampiamente rimaneggiata: Napoli costretto a giocare senza Koulibaly, Allan, Hamsik e Insigne. E perché gli azzurri hanno giocato una partita su ritmi alti, ...

Il Napoli è il secondo club con l’utile netto più alto d’Europa : Napoli 19esimo per fatturato in Europa È il rapporto finanziario della Uefa, di cui oggi scrive la Gazzetta dello Sport. Rapporto che evidenzia la spaccatura che si sta creando tra il calcio dei pochi ricchi (dodici, come gli apostoli) e tutto il resto. Dodici sono i cosiddetti club globali (l’unica italiana è la Juventus) che da soli fatturano il il 65% del totale: 1,6 miliardi di sponsor. “Le altre 700 squadre europee di prima ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...

Emergenza bombe - Salvini a Napoli : «Più agenti ma dovranno stare tra la gente» : Nel primo pomeriggio, sarà ad Afragola. Nella sede del Comune, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, incontrerà il sindaco della città dove in un mese otto bombe hanno...

Napoli : i cinque calciatori più pagati della stagione - primeggia Insigne : Secondo alcune rilevazioni effettuate dalla Gazzetta dello Sport, inerenti agli stipendi percepiti dai giocatori di serie A, rispetto alla precedente stagione è emerso un dato interessante. Il monte d'ingaggi della società sportiva calcio Napoli ha subito un incremento di circa l'11%, rispetto alla stagione 2017-2018. Ad oggi si può stimare un totale di 86,58 mln, rispetto ai 77,89 mln della passata stagione. Ad oggi questo notevole incremento ...

Napoli - bomba alla pizzeria più nota della città simbolo di rinascita e legalità : "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino": è stato proprio il celebre titolare, Gino Sorbillo, l'artista e ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, a comunicare su Facebook l'attentato che nella notte ha colpito il suo locale nel cuore di Napoli. Ma nel cartello mostrato sul social ha anche scritto: "Riapriamo presto". La bomba è stata fatta esplodere stanotte davanti all'ingresso della storica pizzeria, la più famosa della città, ...

Calciomercato - Mercatonovela : Maksimovic al Napoli - una trattativa lunga più di un anno - 2015 - : Quanto può durare una telenovela di mercato? Un mese? Due? Forse anche tre, se i primi contatti tra le parti avvengono a mercato ancora chiuso e il corteggiamento va avanti tutto luglio e agosto. ...

Serie A - tutti i numeri del girone d'andata : il Napoli è la squadra che tira di più : MILANO - Il Napoli è la squadra che tira di più, la Juve quella che fa maggior possesso palla, corre il Bologna ma la più veloce è l' Inter . E' quanto emerge dell'infografica del campionato fornita ...

Napoli - la rivoluzione Street View : mille verbali in più per sosta in doppia fila : Circa mille verbali per sosta in doppia fila o altri divieti in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Sono i «confortanti» risultati ottenuti dalla polizia...

Barella - il favorito è il Chelsea. Napoli offre 25 milioni più Ounas : I Blues verserebbero 55 milioni La rassegna stampa su Barella oscilla tra Napoli e Chelsea, con l’Inter alla finestra. Il Mattino è il giornale che si sbilancia di più. Scrive che il centrocampista del Cagliari e della Nazionale finirà al Chelsea di Sarri per 55 milioni, e che Giuntoli si era mosso per tempo, aveva raggiunto l’accordo col procuratore in autunno ma che il Cagliari vuole 50 milioni. E quei soldi potrebbe sborsali, e ...

Turismo - Napoli tra le mete più ambite del 2019. : ... grazie a portali turistici in lingua inglese come visitnaples.eu , che dalla sua nascita ha ispirato più di 200 milioni di utenti nel mondo attraverso il marketing online. «Il 2019 sarà un anno ...