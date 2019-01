I punti che porta Samir Handanovic all’Inter, si fanno sentire

lanotiziasportiva

: Domani il #Milan va a Genova senza 7 titolari e senza il Mister in panchina. È obbligato a prendersi i 3 punti, su… - AndreaBricchi77 : Domani il #Milan va a Genova senza 7 titolari e senza il Mister in panchina. È obbligato a prendersi i 3 punti, su… - sechesi : In Serie A c'è la Juventus che fa storia a sè e poi c'è il Napoli che a sua volta fa storia a sè: battere la quarta… - capuanogio : #JuveChievo testacoda della #SerieA (2): Il divario tra #Juve e #Chievo è di 45 punti e rappresenta il record dei… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Non è la prima volta che non serve un test del Dna per scoprire che la paternità di qualche risultato è dello slovenoSull’altro piatto della bilancia (per i portieri le colpe sono altrettanto visibili) c’è forse solo il pareggio 2-2 col Toro, alla 2ª giornata, con quell’uscita sballata. Anche chi gli imputa responsabilità sul gol di Dimarco (Inter-Parma 0-1) non dimentica che nello stesso match sventò altre occasioni.Restando solo ai tempi recenti, ha indirizzato il match di Empoli con un’uscita su Zajic, ha rinviato il pareggio del Chievo (numero su Pellissier), ha sventato una super-punizione di Kolarov con la Roma. Con la Spal facile assegnargli due: per il 2-1 decisivi gli interventi su Petagna, Felipe e Valoti.il muro nerazzurroContro l’Atalanta ne ha presi 4, ma parati altrettanti quasi fatti, contro Frosinone e Bologna ha evitato con istinto ...