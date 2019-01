Frank Matano | età | altezza e vita privata Chi è il giudice

Frank Matano a DM : «Farei Italia’s Got Talent per tutta la vita» : Frank Matano Frank Matano è una delle conferme di Italia’s Got Talent 9. Per il quarto anno, il comico ed ex youtuber sarà nella giuria del Talent show in onda da stasera su Tv8. “Per me è un onore farlo” ci racconta lui, che in questa edizione si è confrontato con le new entry della trasmissione: Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Ormai rodato, invece, il rapporto con Claudio Bisio, l’altro ’storico’ ...