Cina | frena a 6 | 4% Pil quarto trimestre

Borse giù con frenata Cina. Anche Wall Street viaggia in rosso : LA frenata DI PECHINO 14 gennaio 2019 Export e vendite di auto: doppia spia rossa per l'economia cinese Il surplus commerciale è sceso del 16,2% a 351,8 miliardi di dollari nel 2018, secondo i dati ...

La Cina e l'Eurozona frenano le Borse : Così Milano, Londra, Francoforte e Parigi sono oggi tutte in calo con perdite inferiori all'1 per cento che vanno amplificandosi con l'uscita delle previsioni sull'economia dell'Eurozona. Secondo il ...

Per Powell maggiore preoccupazione frenata economia in Cina : "L'economia della Cina è in frenata. È evidente dalla spesa dei consumatori. Tutti hanno visto le notizie di Apple", ha sottolineato, riferendosi alla revisione della guidance di Cupertino. "La ...

L'incognita Cina frena i conti di Samsung : Dopo Apple ora è il turno di Samsung per fare i conti con la frenata dell'economia cinese e con la diminuzione delle vendite nel comparto smartphone

L’incognita Cina frena i conti di Samsung : (Foto: Getty Images) È un inizio anno difficile quello che stanno vivendo le più importanti società tecnologiche. Samsung ha rivisto al ribasso le sue stime sugli utili del quarto trimestre 2018. Per la prima volta negli ultimi anni, la società di Seul ha registrato un crollo del 28,7%, riportando utili per 10,8 mila miliardi di won contro i 13,2 mila miliardi previsti dagli analisti. E il trend negativo potrebbe protrarsi anche nel 2019, se ...

Cina - quanto è forte la frenata del Pil? La soglia del 6% che spaventa i mercati : Se è da anni che le autorità cercano di attuare riforme che possano posizionare l'economia su una strada più sostenibile, anche a costo di rallentare la crescita, ora la congiuntura dell'economia ...

Cina - quanto è forte la frenata del Pil? La soglia del 6% che spaventa i mercati : La crescita di Pechino sta rallentando. Ora, però, le incertezze si stanno rivelando un fattore cruciale sui mercati azionari, innescando un abbattimento della propensione al rischio che pesa anche sui mercati valutari ...

La Cina frena - in Borsa la moda sprofonda : Un insieme di dinamiche che alimentano ancora una volta i timori sullo sviluppo dei ricavi nell'area asiatica e soprattutto in Cina, regione diventata ormai fondamentale per l'economia delle maison ...

Pesa la frenata della Cina : Apple taglia stime ricavi per il primo trimestre 2019 e affonda in Borsa : Il riferimento è in particolare alla Cina, la cui economia "ha iniziato a rallentare nella seconda metà del 2018", mentre "la crescita del Pil riferita dal governo è stata la seconda più bassa negli ...

Apple taglia le stime dei ricavi - pesa la frenata della Cina. Titolo in picchiata : ... l'iPhone non decolla: tagli alla produzione e Titolo giù Le tensioni commerciali con gli Stati Uniti di Trump, ha detto Cook in un'intervista alla Cnbc, hanno messo pressione all'economia cinese. ...

Apple taglia le stime dei ricavi - pesa la frenata della Cina. Titolo in picchiata : Apple rivede al ribasso le stime per i ricavi del primo trimestre da 91,5 a 84 miliardi di dollari. Cupertino spiega la revisione con un impatto «significativamente maggiore» della debolezza di alcune economie emergenti, Cina in primis...

Cina - in frenata attività manufatturiera : Si tratta del quarto calo mensile consecutivo, che risente dei timori per la guerra commerciale con gli Usa e che conferma la fase di rallentamento dell'economia cinese. Sotto quota 50, infatti, l'...

Cina - in frenata attività manufatturiera : 13.51 frenata a dicembre della produzione manufatturiera cinese.L'indice Pmi è sceso infatti ai minimi dal febbraio 2016, a 49,4 punti. Le attese degli analisti erano per un Pmi stabile a 50, in linea con il dato di novembre. Si tratta del quarto calo mensile consecutivo, che risente dei timori per la guerra commerciale con gli Usa e che conferma la fase di rallentamento dell'economia cinese. Sotto quota 50, infatti, l'indice evidenzia ...

Banca mondiale certifica frenata Cina - crolla fiducia top manager : Il rallentamento della seconda economia più grande al mondo è stata certificata oggi anche dalla Banca mondiale che si aspetta per il 2018 un rallentamento del Pil al 6,5% , la performance più debole ...