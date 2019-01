lastampa

: Calazio dell’occhio: perché si forma e che cosa si deve fare per eliminarlo - MartaOnorato2 : Calazio dell’occhio: perché si forma e che cosa si deve fare per eliminarlo - lastampasalute : Calazio dell’occhio: perché si forma e che cosa si deve fare per eliminarlo - youfullwellness : #yourfullwellness Calazio dell’occhio: perché si forma e che cosa si deve fare per eliminarlo -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) È un disturbo benigno e, come tale, nella maggior parte dei casi si risolve in tempi ragionevoli. Ciò non toglie che il, oltre che comune, sia talora pure fastidioso. 'Le forme più seccanti ...