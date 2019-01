' Appartengo alla razza umana' | all’Istituto Giorgi di Lucca si ricorda Erbstein

Di Battista... 49 milioni? Soldi che Appartengo no alla collettività. Salvini non ne è responsabile ma li restituisca : “I 49 milioni? Questi Soldi appartengono a me, a lei e a tutti gli elettori della Lega che dovrebbero spingere Salvini , che non ne è responsabile , a restituire Soldi che appartengono a tutta la collettività”. Lo ha detto Alessandro di Battista intervenendo a ‘Che tempo che fa’ su Rai1--Secondo Alessandro Di Battista, uno dei capofila del MoVimento Cinquestelle, dietro alle gaffe del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ci ...

Le ossa ritrovate alla Nunziatura non Appartengono a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori : Le ossa ritrovate alla Nunziatura non appartengono a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. A riferirlo sono gli inquirenti. I frammenti ritrovati nello stabile a via Po, a Roma, sono antecedenti al 1964.Già nei giorni scorsi si erano diffuse voci per cui i resti sarebbero molto più antichi di quanto si fosse pensato in un primo momento, quando era affiorata l'ipotesi che potessero appartenere a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le ...