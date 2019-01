Vettel e Schumacher Jr fanno già sognare | secondi nella corsa dei campioni

Race of Champions – Mick Schumacher euforico : “bello condividere con Sebastian Vettel un’esperienza così speciale” : Mick Schumacher e l’avventura alla Race of Champions in Messico: le parole del giovane pilota tedesco dopo il secondo posto conquistato con Sebastian Vettel Grande spettacolo al Foro Sol di Mexico City per la Race of Champions. La vittoria è andata al duo nordico formato da Kristensen e Kristofferssen, che hanno battuto in finale la coppia del Team tedesco formata dal giovane Mick Schumacher, neo acquisto della Ferrari, e dal ...

Race of Champions – Che spettacolo in Messico : Mick Schumacher e Vettel sconfitti in finale - la vittoria al Team Nordico : Mick Schumacher e Sebastian Vettel sconfitti in finale alla Race Of Champions: la vittoria al Team Nordico formato da Kistensen e Kristoffersson E’ andata in scena in Messico la Race of Champions: a trionfare nell’appassionante sfida a squadre è stato il Team Nordico, che in finale ha avuto la meglio sul duo tedesco formato dal giovane Mick Schumacher, fresco della firma di contratto con la Ferrari Academy, e dal veterano ...

Race of Champions : Vettel con Mick Schumacher : Sorteggiati i gironi della Race of Champions, che si terrà nel fine settimana a Città del Messico su un tracciato ritagliato all'interno del circuito Hermanos Rodriguez, con un calendario che prevede ...

Race of Champions 2019 - effettuati in Messico i sorteggi : la coppia Vettel-Schumacher nel Gruppo A : Il team tedesco formato dal ferrarista e dal figlio del Kaiser se la vedrà con messicani e francesi nel Gruppo A La Race of Champions 2019 sta per cominciare, l’atteso evento motoristico è infatti in programma questo week-end presso l’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nella suggestiva cornice dello stadio, dove si snoda una parte del tracciato, sono stati effettuati i sorteggi dei vari Gruppi che comporranno la ...

F1 – Vettel e l’amara ammissione su Schumacher : “non sono andato a fargli visita dopo l’incidente” : Sebastian Vettel e Michael Schumacher dopo l’incidente di Meribel non si sono mai più rivisti, l’ammissione del tedesco della Ferrari in un’intervista Sebastian Vettel non ha mai fatto segreto d’ispirarsi a Michael Schumacher nelle sue prodezze sui circuiti di Formula Uno di tutto il mondo. Tedesco come lui, cresciuto a pane e Schumacher e ferrarista proprio come il suo predecessore, il pilota vice campione del ...

F1 - Sebastian Vettel : “Ricordo il primo incontro con Schumacher - mi premiò a una gara di kart” : Sebastian Vettel sta parlando molto in questo finale di anno, oggi si è soffermato su uno dei suoi primi incontri con Michael Schumacher, fenomeno indiscusso della Formula Uno che il prossimo 3 gennaio festeggerà 50 anni e sulle cui condizioni di salute versa sempre il massimo riserbo (anche se prima di Natale sono emerse delle indiscrezioni riguardo a un suo miglioramento). Il pilota della Ferrari racconta così le sue emozioni: “Penso ...

Vettel dubbioso su Kubica. E parla di Schumacher : Sebastian Vettel ha detto di essere dibattuto sul ritorno di Robert Kubica in F1, che sarà sulla griglia 2019 dopo 8 anni di assenza, in seguito all’incidente in un rally nel 2011. “Ho sensazioni contrastanti“, ha detto il 31enne tedesco al giornale Blick. “Da una parte, personalmente mi fa piacere. Nessuno può nemmeno lontanamente immaginare […] L'articolo Vettel dubbioso su Kubica. E parla di Schumacher sembra ...

Vettel : 'Una conversazione con Michael Schumacher aiuterebbe incommensurabilmente' : Il vice campione del mondo in Formula 1 nel 2018 ha ammesso che parlare con il campione tedesco gli servirebbe molto "Con Michael potrei parlare la lingua dei piloti e non quella dei tecnici. Una ...

Montezemolo : la #Ferrari deve proteggere #Vettel come abbiamo fatto noi con #Schumacher - Top Speed : Luca di Montezemolo e Michael Schumacher negli anni d'oro della Ferrari Dai il microfono a Luca di Montezemolo e non ne resterai deluso. È successo durante la Politica nel Pallone su GrParlamento , Radio Rai, . Emilio Mancuso mi ha convocato insieme a Xavier Jacobelli e abbiamo cercato di far parlare di sport, auto, calcio e Olimpiadi , con tanta amarezza ...

Ecclestone : "Schumacher era leader - Vettel no" : Bernie Ecclestone tira le somme di questa stagione 2018 ormai al termine: più della vittoria Mercedes - Hamilton a far discutere rimane l'accoppiata Ferrari - Vettel. Una vittoria mancata quella di ...

Race of Champions - Mick Schumacher con Vettel nel Team Germany : Città del Messico il 19 e 20 gennaio 2019, Mick Schumacher affiancherà Sebastian Vettel nel Team Germany alla prossima Race of Champions. Lo ha confermato IL pilota tedesco, campione Formula 3 Europea.

La storia si ripete : Vettel in gara con Schumacher : E' successo ben 6 volte tra il 2007 e il 2012, con i due tedeschi a dominare la scena al volante di vetture di ogni tipo su tracciati non proprio banali ricavati nei palasport di tutto il mondo. ...

F1 - Race of Champions : Mick Schumacher in coppia con Vettel : ... @SchumacherMick, November 20, 2018 COMPETIZIONE IMPORTANTE - Il 19enne pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, quest'anno si è messo in luce ...

Race of Champions - Mick Schumacher correrà in coppia con Vettel : Mick Schumacher affiancherà Sebastian Vettel nel Team Germany alla prossima Race of Champions, che si terrà a Città del Messico il 19 e 20 gennaio 2019, nella parte dello stadio dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Lo ha confermato lo stesso pilota tedesco, neo campione della Formula 3 Europea.Sulle orme di Michael. Dal 2007 al 2012, Michael Schumacher - proprio in coppia con Vettel - ha vinto per sei volte consecutive la Nations Cup con il Team ...