VD | valanga | un morto e due feriti a Château- d' Oex

Ancora una valanga sulle Alpi : un morto e due feriti : Un uomo di 39 anni è morto e altre due persone sono rimaste leggermente ferite a causa di una valanga scesa ieri pomeriggio verso le 13.00 nella regione di Château-d’Oex, nel canton Vaud. Lo ha indicato stamane la polizia cantonale in una nota. Dai primi accertamenti emerge che i tre facevano parte di un gruppo di sette sciescursionisti francesi che avevano intrapreso l’ascensione del Vanil Carré. Quando un cornicione di neve e ...

Travolto da una valanga - secondo morto in Alto Adige : secondo morto sulle montagne dell'Alto Adige. Uno scalatore è stato Travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L'uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo.L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso ...

Ucciso da una valanga : è il secondo morto oggi in Alto Adige : Giornata negativa in Alto Adige dove si conta il secondo morto sulle montagne a causa di valanghe. Uno scalatore è stato travolto da una slavina mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L’uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo. L’incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono ...

Bolzano : valanga in Valle Aurina - un morto e cinque sciatori estratti vivi : Un'altra tragedia della montagna si è verificata oggi in Valle Aurina (Bolzano), precisamente sul monte Spicco, a quota 2400 metri. Ad essere travolti dalla coltre di neve questa volta sono state sei persone (si tratta di un gruppo di amici) che stavano sciando in un fuoripista. All'improvviso la massa ghiacciata si è staccata dalla montagna, travolgendoli. Per uno di loro purtroppo non c'è stato niente da fare, l'uomo è infatti deceduto: si ...

Valle Aurina. valanga sul monte Spicco : morto ventenne di Valdaora : Un ragazzo di 22 anni di Valdaora (in Val Pusteria) è morto sotto una Valanga che si è abbattuta sul

valanga in Svizzera : morto 56enne : Un uomo è stato travolto ieri da una Valanga sul Flumserberg, in Svizzera: il 56enne è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, secondo quanto riportato oggi dalla polizia cantonale sangallese. La Valanga – neve a lastroni – si è staccata ieri pomeriggio in zona Sässli, in territorio del comune di Flims (SG), travolgendo l’uomo. La donna che lo accompagnava non è stata coinvolta è ha potuto lanciare ...

valanga a Chamois : morto uno scialpinista - illesa la compagna : Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto alle 14 circa da una Valanga sotto il Col Pillonet, a quota 2.500 metri circa, nella zona di Chamois. Stava effettuando un'escursione assieme a una ...

