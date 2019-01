I limiti dell' Inter | ecco dove iniziano le difficoltà per gli uomini di Spalletti

Proposta di lavoro oltre i limiti della propaganda sull'immigrazione : ... cosa ancor più grave, non denunciano, spesso perché non possono, con la conseguenza che si crea un'economia parallela, invisibile alle autorità di controllo, dove il profitto si genera schiacciando ...

Smog - superati i limiti di PM10 : scattano le misure di emergenza a Bologna - Imola e nei Comuni dell’agglomerato : A seguito dei controlli eseguiti da ARPAE, si è rilevato anche nel bolognese il superamento continuativo per 3 giorni (dall’ultimo rilevamento di lunedì 7 gennaio, a quello effettuato sulla giornata di mercoledì 9 gennaio) dei limiti delle polveri PM10. Pertanto come previsto dagli accordi regionali, da domani, venerdì 11 a lunedì 14 gennaio compreso, a Bologna, Imola e nei dieci Comuni dell’agglomerato, entrano in vigore le misure ...

**Migranti : Fontana - Orlando ai limiti dell'eversione** : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Se il sindaco Orlando ritiene che basti un sindaco per far venir meno i sacrosanti passaggi democratici" affrontati nell'iter di approvazione del decreto sicurezza, "credo che non stia parlando da sindaco,ma stia parlando ai limiti dell'eversione". Così il presidente de

Manovra - il richiamo di Mattarella sui limiti dell’iter parlamentare : Il preisdente della Repubblica parlerà dell’importanza di avere gli stessi diritti da Nord a Sud, di voto europeo e di convivenza...

Sprofondo VAR - i limiti della CAN A : ROMA - Dal particolare al generale. Dalla prestazione di Mazzoleni a San Siro , manchevole sotto tutti i punti di vista, il primo fra tutti: la capacità di saper leggere il momento con l'intelligenza ...

Maltempo : limiti di peso mezzi al Colle della Maddalena : A causa delle condizioni meteorologiche avverse lungo la strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ è in vigore il divieto di transito ai mezzi superiori a 19 tonnellate nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Lo comunica Anas a seguito del medesimo provvedimento emesso dal gestore della rete francese. L'articolo Maltempo: limiti di peso mezzi al Colle della Maddalena sembra essere il primo ...

Mattarella : “Governo nato dall’unica maggioranza possibile. Tutti rispettino i limiti della Costituzione” : Il governo Movimento 5 Stelle–Lega è nato “dopo un difficile confronto” e questa “legislatura ha preso le mosse sulla base di un accordo tra le due forze politiche disponibili a dar vita all’unica maggioranza parlamentare che si era rivelata possibile”. Il presidente Sergio Mattarella, parlando al Quirinale davanti alle cariche dello Stato, ha parlato della nascita dell’esecutivo, indispensabile per “non ...

Monito di Mattarella : 'Tutti rispettino i limiti della Costituzione' : Monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su vari fronti. "Al Parlamento, espressione e interprete della sovranità popolare, è affidato il ruolo centrale nella democrazia disegnata ...

Brexit - il piano dell’Ue in caso di ‘no deal’ “Stop ai voli per le compagnie aeree Uk e limiti ai diritti dei cittadini britannici” : Londra deve aspettarsi un addio doloroso se Westminster non approverà l’accordo raggiunto tra la premier britannica Theresa May e il negoziatore di Bruxelles Michel Barnier. E’ il messaggio che la Commissione europea ha inviato al Regno Unito nelle linee guida approvate a uso degli Stati membri per limitare le conseguenze negative di una hard Brexit. Le misure sono pronte da settimane, ma l’esecutivo comunitario ha preferito ...

Mattarella 'I limiti non offuscano il successo dell Ue Unione è comunità di popoli e valori' : 'Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà'. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di presentazione degli auguri di natale e per il nuovo anno da parte del corpo ...

Smog : la Corte Ue annulla in parte le norme sui limiti delle emissioni delle auto : La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata a favore dei ricorsi presentati dalle città di Parigi, Madrid e Bruxelles contro i nuovi limiti di emissione di inquinanti per motori diesel: gli standard destinati ad essere applicati in prove in condizioni reali sarebbero “troppo alti“. La Corte ha annullato parzialmente il regolamento che stabilisce gli standard Euro 6 per il collaudo di nuove auto. L'articolo Smog: ...

Dalla “segregazione contrattuale” delle donne ai limiti giuridici per la parità - 14 ricercatori vincono premio Valeria Solesin : Le donne, il lavoro e la società. Come aiutarne l’inclusione e come riuscire a intervenire contro “la segregazione contrattuale” e per abbattere finalmente quel soffitto di cristallo che ancora impedisce la parità in Italia e in Europa. Di questi temi e delle loro evoluzioni storiche e giuridiche si sono occupati i 14 vincitori della seconda edizione del premio Valeria Solesin, concorso rivolto a studentesse e studenti ...

Per la rete 5G in Italia limiti dell’elettrosmog meno severi? Ci prova Vodafone : La rete 5G in Italia ci apre a nuovi scenari, in tutti i sensi. In questo momento, Vodafone ha acceso i riflettori sulla necessità che il Governo attuale metta in pratica delle misure che velocizzino l'implementazione della nuova tecnologia e un'accelerazione potrebbe passare anche attraverso l'individuazione di nuovi limiti dell'elettrosmog, inferiori rispetto al passato. Come sottolinea il CorCom, in un'audizione al Senato, i ...

Le ragioni e i limiti della politica pentastellata : Che l'austerità non serva ai fini della riduzione del debito è un fatto non da acclarare, ma semplicemente da certificare. Dal giorno della Grande Crisi (la più profonda negli ultimi 100 anni) il rapporto debito-Pil è aumentato in tutti i Paesi del mondo. In Francia ed in Spagna, ad esempio, il suo incremento è stato, seppur leggermente, superiore a quello italiano. Inquieta meno, solo perché le basi di ...