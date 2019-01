: Il #governo italiano, su impulso di @matteosalvinimi, è pronto a passi ufficiali. - Agenzia_Dire : Il #governo italiano, su impulso di @matteosalvinimi, è pronto a passi ufficiali. - TelevideoRai101 : Viminale, 30 i terroristi latitanti - GProietti76 : RT @SkyTG24: Terroristi latitanti, 30 nomi sul tavolo di #Salvini: 14 in Francia -

I nomi di 30, 27 di sinistra e tre di destra, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini. E' l'elenco aggiornato che Intelligence e Forze dell'ordine hanno rielaborato dopo l'arresto di Cesare Battisti. Dei 30della lista, 14 sono stati localizzati in Francia.Il governo italiano è pronto a fare i necessari passi ufficiali per chiedere la collaborazione dei Paesi che li ospitano, al fine di assicurarli alla giustizia come avvenuto per Battisti.(Di sabato 19 gennaio 2019)