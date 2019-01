Sopravvissuti | “Meglio morire che tornare in Libia”

ilfogliettone

(Di sabato 19 gennaio 2019) Tre ore in acqua, con la speranza che qualcuno si accorgesse di loro. Quando li hanno salvati erano in ipotermia, in condizioni di salute precarie. "Piuttosto chein Libia preferiamo", hanno detto a chi gli ha lanciato il giubbotto di salvataggio, a quei soccorritori che hanno messo fine al loro incubo.I tredell'ultima strage del Mediterraneo, un gambiano e due ghanesi, sono ancora sotto shock e si affidano agli interpreti presenti a Lampedusa per raccontare nella loro lingua il viaggio dall'Africa verso l'Europa. "Su quel gommone eravamo in 120, 10 donne, di cui una incinta, e anche un bambino di due mesi - dicono -. Sono morti tutti davanti ai nostri occhi, dispersi in mare mentre il gommone imbarcava acqua". Quello che stupisce e' la freddezza con cui parlano delle interminabili ore trascorse sul gommone - almeno 11 - con il pericolo di perdere la ...