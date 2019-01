Snowboard : doppietta azzurra in Slovenia : ANSA, - ROMA, 19 GEN - doppietta azzurra nella tappa slovena della Coppa del mondo di Snowboard . Nella finale del gigante parallelo, a Rogla, Edwin Coratti ha vinto battendo il compagno di squadra più giovane Daniele Bagozza che, a 23 anni, ha conquistato il suo primo podio in ...

Snowboard – Doppietta da sogno per l’Italia nel gigante parallelo maschile : le parole dei protagonisti : Coratti: “Tutto perfetto dall’inizio alla fine”. Bagozza: “Non me l’aspettavo”. Il d.s. Pisoni: “Arriviamo ai Mondiali belli carichi”. La Doppietta Coratti-Bagozza nel gigante parallelo maschile di Rogla e il quarto posto di Nadya Ochner in quello femminile hanno regalato all’Italia dello Snowboard una grande giornata. “Arriviamo ai Mondiali belli carichi – spiega il ...