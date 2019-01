Serie A | le partite della 20ª giornata

Serie A live - le partite di oggi. Risultati - formazioni e classifica : Il massimo campionato torna in campo con la prima di ritorno. Tre le partite in programma: Roma-Torino, Udinese-Parma e Inter-Sassuolo

Serie A oggi (19 gennaio) - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : oggi (sabato 19 gennaio) si giocheranno tre partite valide per la ventesima giornata della Serie A di calcio. Dopo la sosta invernale riparte il campionato con la sfida delle ore 15.00 tra Roma e Torino. Due squadre separate da soli tre punti in classifica, con i giallorossi pronti a trovare il successo per tornare in corsa per la Champions League, mentre i granata proveranno l’impresa per raggiungere gli avversari. Alle 18.00 spazio ad ...

Calendario Serie A - riparte il Campionato! Orari e programma delle partite del 19-21 gennaio. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : riparte il campionato dopo la lunga sosta invernale con le sfide di Coppa Italia e Supercoppa Italiana: la ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra domani, sabato 19, e lunedì 21 gennaio. Si inizierà domani, sabato 19, con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore ...

Serie A basket - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming. Il programma completo : Tra domani, sabato 19, e dopodomani, domenica 20 gennaio, tornerà in scena la Serie A 2018-2019 di basket per la sedicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Classifica sempre più corta alle spalle della capolista Milano, con Avellino in solitaria al secondo posto davanti alla coppia formata da Venezia e Cremona. La sedicesima giornata si aprirà domani alle ore 20.30 con la sfida tra Cantù e Avellino. Domenica in campo alle ore 12.00 ...

Serie A calcio - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN. Il programma completo : Da sabato 19 a lunedì 21 gennaio si svolgerà la ventesima giornata della Serie A di calcio. Dopo la sosta invernale, si torna in campo anche in campionato con il primo turno del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà sabato alle 15.00 con Roma-Torino, sfida di alta classifica con i giallorossi pronti a tornare in corsa per la Champions League. Alle 18.00 ci sarà Udinese-Parma, mentre alle 20.30 l’Inter ospiterà a San Siro il ...

Serie A Napoli - Mertens in gruppo - ma niente partitella : Napoli - Seduta d'allenamento mattutina per gli azzurri di Carlo Ancelotti , in vista della prossima gara contro la Lazio. Il tecnico partenopeo ha potuto contare su Dries Mertens , che si è allenato ...

Serie C - variazione di orario per tre partite : La Serie C ha ufficializzato la variazione di orario per tre partita. GARA CARRARESE – LUCCHESE DEL 23 GENNAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Carrarese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019, Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara, abbia inizio alle ore ...