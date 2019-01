Luca Tacchetto ed Edith Blais sono stati sequestrati |  «Primi contatti con i rapitori»

Burkina Faso - Trudeau : è viva la canadese scomparsa con Luca Tacchetto : ... in particolare per la famiglia di E'dith Blais, a cui ha espresso tutta la sua vicinanza; e ha aggiunto che garantire la sicurezza dei canadesi, ovunque si trovino nel mondo, continua a essere una ...

Scomparsi in Burkina Faso - il premier Trudeau : è viva la canadese amica di Luca Tacchetto : È viva Edith Blais, la donna canadese sparita insieme all’italiano Luca Tacchetto, in Burkina Faso: lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau, rispondendo a una precisa domani in proposito. «Per quello che ne so io, sì», ha detto rispondendo a una domanda di un giornalista. «Da quello che mi risulta, mi è sempre stato detto che si ritiene che ...

Burkina Faso - scomparsa Luca Tacchetto. Per il Canada «Edith è viva» : PADOVA «Edith è viva». Lo avrebbe detto il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. La notizia, che è stata data dall'agenzia France Presse , riaccende le speranze relative alla sorte di Luca ...

Burkina Faso - scoperto cadavere di un uomo bianco : non è Luca Tacchetto : È stato ritrovato in Burkina Faso il cadavere di un uomo bianco, ma non appartiene a Luca Tacchetto, il 3oenne figlio dell'ex sindaco di Vigonza scomparso nel paese africano con l'amica Edith Blais lo scorso 15 dicembre. Era stata allertata la Farnesina, ma il corpo appartiene ad un cittadino canadese.Continua a leggere

Burkina Faso - ritrovato "corpo di uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco". Si teme per Luca Tacchetto : Il corpo di "un uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco" è stato trovato mercoledì sera a Siega, nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso, Paese teatro di frequenti attacchi jihadisti. Lo apprende l'agenzia AFP da una fonte della sicurezza. "Il corpo viene portato ora verso Dori (nel no

Burkina Faso : Luca Tacchetto - 'andiamo a prendere un visto - e poi vendiamo l'auto' : Padova, 16 gen. (AdnKronos) - "Invece che andare direttamente dal Burkina al Togo, andiamo a prendere un visto. Potremmo andare in Costa D’Avorio. Poi potremmo tornare in Burkina e andare in Benin. Sarà lunga". Sono le prime parole di un messaggio vocale della durata di poco meno di un minuto che Lu

Burkina Faso - il francese che ha ospitato Luca Tacchetto : “Temo sia accaduto qualcosa di grave” : “Temo che a quei due ragazzi sia successo qualcosa di molto grave”, ha detto in un’intervista Robert Guilloteau, l’ultima persona ad aver visto in Burkina Faso il trentenne italiano Luca Tacchetto e la compagna canadese di trentaquattro anni Edith Blais. Il francese non ha più avuto notizie dei due giovani dalla mattina del 16 dicembre.Continua a leggere

Burkina Faso - il sospetto dietro la scomparsa di Luca Tacchetto : "Forse rapito da jihadisti" : Dopo quasi un mese dalla scomparsa in Burkina Faso dell'architetto padovano Luca Tacchetto e della sua amica canadese, Edith Blais, cresce il sospetto che i due turisti un po' improvvisati siano caduti nella rete di bande armate vicine al radicalismo islamico. La ricerca si concentra su una striscia

Luca Tacchetto - l’ultimo a vedere il 30enne scomparso è un francese : compare in un video : L'uomo, che vive in Burkina Faso da anni, compare nelle ultime foto e video che il 30ennne padovano in viaggio con la canadese Edith Blais aveva inviato ai familiari. Ha detto di aver consigliato ai due ragazzi di visitare un parco naturale che si trova a un centinaio di chilometri dalla città di Bobo Dioulasso. Ma di loro e della loro auto si sono pese le tracce.Continua a leggere

Vigonza. Da settimane è scomparso Luca Tacchetto figlio dell’ex sindaco : Tutta Vigonza è in apprensione. Dal 15 dicembre non si hanno più notizie di Luca Tacchetto. Il trentenne è il