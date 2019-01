Jearlean Taylor | la modella statunitense si fa fotografare il ventre nudo con le borse

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) “Un gesto forte per infondere fiducia in chi ha problemi come il mio. Un incitamento a superare la vergogna”, queste le parole con le quali laha commentato il suo gesto. Un gesto forte e significativo: afu diagnosticata una rara forma di cancro quando aveva solo tre anni. Un rabdomiosarcoma che da quel momento l’ha costretta a vivere con leostomiche attaccate al. Lei ha continuato a perseguire il suo sogno ed è riuscita a realizzarlo, diventando. Ora la donna ha deciso di raccontare la sua storia e non solo: si è mostrata con la pancia scoperta e leostomiche bene in vista. “Sono cresciuta con il sogno di lavorare nella moda, ma temevo di non farcela, di essere esclusa per quel “difetto” che per anni ho nascosto sotto gli abiti”, ha raccontato. E invece ce l’ha fatta e oggi, ...