Fornero | Salvini dice un sacco di bugie Ora faccio la contadina

Pensioni ultime notizie : Salvini su Quota 100 “Fornero è una gabbia” : Pensioni ultime notizie: Salvini su Quota 100 “Fornero è una gabbia” Fornero è una gabbia per Salvini Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le parole di Salvini rilasciate in un’intervista a Lucia Annunziata su RaiTre, a Mezz’ora In Più. Si è parlato ovviamente di tutto, in primis di Quota 100 e della Legge Fornero, ma anche del taglio alle Pensioni d’oro e dei contrasti con Bruxelles e l’Europa, sulla scia degli scontri che si stanno ...

Decretone - Salvini : 'Obiettivo quota 41 - la Fornero si prepari a piangere ancora' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Quota 100 - Salvini presenta il provvedimento : “Lo dedico alla Fornero. Punto di partenza per un’Italia più giusta” : “Sono felice. Tanto impegno ma ci siamo, dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva, diritto alla pensione per un milione di italiani contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che non deve scappare all’estero”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il varo del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. “Quota 100 non prevede nessuna ...

Salvini : dedico quota 100 alla sigora piangente Fornero e a Monti : 'dedico questa decina di paginette alla signora Fornero, la signora piangente, e al signor Monti, non se ne fanno ancora una ragione... io conto di fare il ministro ancora a lungo'. Lo afferma il ...

Quota 100 - Salvini presenta il provvedimento : “Lo dedico alla Fornero. In pensione a 62 anni con 38 di contributi” : “Sono felice. Tanto impegno ma ci siamo: dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva: diritto alla pensione per un milione di italiani contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che non deve scappare all’estero”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il varo del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. “Quota 100 non prevede nessuna ...

Pensioni - via libera in CdM a Quota 100 : ecco le norme. Matteo Salvini : "Fornero - piangi ancora" : "È un passaggio storico, se meno persone fluiranno di questa scelta, e in meno andranno in pensione, i soldi che avanzeranno verranno reinvestiti in tagli delle tasse. I soldi ci sono, posso garantirlo tranquillamente, nessuno si vedrà negato il diritto alla pensione". Così Matteo Salvini al termine

Pensioni - via libera in CdM a Quota 100 : ecco le norme. Matteo Salvini : 'Fornero - piangi ancora' : 'È un passaggio storico , se meno persone fluiranno di questa scelta, e in meno andranno in pensione, i soldi che avanzeranno verranno reinvestiti in tagli delle tasse. I soldi ci sono, posso ...

Salvini : "Quota 100 dedicata alla Fornero. Piangerà ancora" : Matteo Salvini presenta il nuovo sistema previdenziale e di fatto mette nel mirino Fornero e Monti proprio nel giorno del varo di Quota 100. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del "decretone" che ha dato il via ai due pilastri della manovra (reddito di cittadinanza e nuovo sistema previdenziale), il titolare degli interni non ha risparmiato una frecciatina all'ex premier e all'ex ministro che hanno messo sul campo la riforma ...

Fornero attacca Salvini : "Da lui solo bugie" : "Alla 'quota 100' do un voto insufficiente, tra il cinque e il cinque e mezzo". Così l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero commenta il dl approvato stasera dal Cdm , ai microfoni di Un Giorno da ...

Matteo Salvini : "Dedico Quota 100 a Fornero e Monti" : Quota cento la "dedico alla signora Fornero e Monti, è un punto di partenza non di arrivo, obiettivo finale è Quota 41, quindi la signora Fornero si prepari piangere ancora". A dirlo Matteo Salvini, dopo il cdm di stasera che ha approvato il "decretone" su reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. "Sono felice - afferma -. Tanto impegno ma ci siamo: dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva: diritto alla ...

Salvini - 20mld euro per smontare Fornero : ANSA, - CHIETI, 4 GEN - "Ci sono 20 miliardi di euro per smontare la Legge Fornero. Siamo a inizio di un percorso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'evento ...

Pensioni quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...

Fornero contro Salvini : "La smettessero con questi toni trionfalistici, con atteggiamenti poco maturi e da gradassi ". Lo dice all'Adnkronos Elsa Fornero, nel commentare le modifiche alla legge che porta il suo nome e che ...

Salvini : 'A Roma per vigilare su riforma Fornero e tasse partite Iva' : Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini ha fatto sapere di essere in partenza per Roma per "presidiare quelle misure della Manovra che mi stanno più a cuore: la riforma della Fornero e ...