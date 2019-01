21 gennaio 2019 | eclisse totale di Luna

Beautiful Anticipazioni 20 gennaio 2019 : Steffy fa confessare Hope : La Forrester strappa una confessione alla sua sorellastra che le rivela i suoi veri sentimenti per Liam.

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 19 gennaio 2019 : bel cielo per il Sagittario - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, ultime notizie: l'Acquario deve fare molta attenzione al fisico, i Pesci si trovano a vivere l'amore da protagonisti, gli altri segni?

Risultati calcio live 19 gennaio 2019 : ...30 Arsenal - Chelsea ITALIA: Serie A 15:00 Roma-Torino [CRONACA DIRETTA] 18:00 Udinese-Parma [CRONACA DIRETTA] 20:30 Inter-Sassuolo [CRONACA DIRETTA] ITALIA: Serie B 15:00 Carpi - Foggia Crotone - ...

Linea Verde Life – Diciassettesima puntata del 19 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi. : Al sabato ecco Linea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso è diventata Life. Alla conduzione Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Life La puntata del sabato cambia […] L'articolo Linea Verde Life – Diciassettesima puntata del 19 gennaio 2019 – Anticipazioni e temi. ...

Programmi TV di stasera - sabato 19 gennaio 2019. Su Italia 1 il sequel di Madagascar : Madagascar 2 Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più – Nuova Edizione Al via la seconda edizione del programma di Amadeus, che offre l’opportunità di tornare alla ribalta a cantanti molto noti in passato e finiti, per i motivi più disparati, all’ombra dei riflettori. A guidare gli artisti in gara, in un percorso di rinascita e rinnovamento, saranno otto Maestri: Marcella Bella, Orietta Berti, Red Canzian, Fausto Leali e le new entry Toto Cutugno, ...

Sabato 19 gennaio 2019 BITS BYTES. Dall' infinitamente grande all' infinitamente piccolo : l'arte di Ryoichi Kurokawa - Galleria Civica di ... : Marco Mancuso è critico, curatore, docente ed editore indipendente che focalizza la sua ricerca sull' impatto delle tecnologie e della scienza sull' arte, il design e la cultura contemporanea. ...

C’è Posta Per Te 2019 seconda puntata : ospiti e anticipazioni 19 gennaio : C’È Posta PER TE 2019 seconda puntata. Il programma torna su Canale 5 con la nuova attesissima stagione stasera in tv sabato 19 gennaio. Come sempre sarà Maria De Filippi a condurre il people show dei sentimenti, ideato dalla stessa presentatrice. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA C’è Posta Per Te 2019 seconda puntata: ospiti e anticipazioni 19 gennaio Dalle ore 21:20 torna il 19 gennaio la ventiduesima edizione di C’è ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 18 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in crescendo toccando la soglia del 26% di share, con la linea del Tg5 che scorre subito sotto la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo sale fin verso il 9% di share e Stasera Italia su Rete 4 che rimane confinata ...

Branko : previsioni oroscopo della settimana 21-25 gennaio 2019 : oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dello zodiaco da lunedì a venerdì Anche oggi sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko, relative ai giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato nel suo ultimo libro, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, da tempo in vendita in tutte le librerie. Nell’opera ...

Ascolti TV | Venerdì 18 gennaio 2019. Basta il 13.9% al Milionario per vincere. Superbrain fermo al 12.7% - The Good Doctor 6.5% - IGT 6.1% : Superbrain Nella serata di ieri, Venerdì 18 gennaio 2019, su Rai1 la seconda puntata di Superbrain ha conquistato 2.791.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 23.59 - Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.941.000 spettatori pari al 13.9% di share (ultimo segmento Rewind di 6 minuti: 1.109.000 – 9.8%). Su Rai2 la serie tv in replica The Good Doctor ha interessato 1.480.000 spettatori ...

Oscar 2019 - l’annuncio delle nomination il 22 gennaio : i pronostici di OM e come seguire la diretta : Martedì 22 alle ore 5.20 del mattino, orario di Los Angeles, gli attori Tracee Ellis Ross e Kumail Nanjiani annunceranno le attesissime nomination degli Oscar 2019, le cinquine della 91esima edizione del premio del cinema più prestigioso al mondo. Per gli appassionati italiani sarà possibile seguire la diretta, in streaming sul sito dell’Academy, qui o in tv su Sky Cinema Uno HD, a partire dalle 14.15. Dopo l’annuncio delle candidature, ...

Australian Open 2019 domani (20 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : L’organizzazione degli Australian Open ha da poco rilasciato l’ordine di gioco della settima giornata del primo Slam dell’anno, con cui sarà dato il via agli ottavi di finale della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Sulla Rod Laver Arena ad aprire il programma sarà il match tra la ceca Petra Kvitova e la diciassettenne del New Jersey Amanda Anisimova, che sta stupendo un po’ tutti, ma è da tempo in ascesa ...