Vans Classics presenta la nuova linea Patchwork per la primavera 2019 GALLERY

sportfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019)la: design retrò per laIl design retrò è alla base dei tre modelli dinel debutto della collezioneper questa. Utilizzando le sneaker come fossero una tela, i designer dihanno reinterpretato Era, Sk8-Hi e Classic Slip-On con un mix di patch in pelle, tela e camoscio – in puro stile ’70s.La costruzione a pannelli multipli diEra si presta a una gamma di combinazioni di materiali che donano una maggiore profondità, con applicazioni in pelle sopra la tomaia in tela e camoscio. Entrambe le scarpe, sinistra e destra, sono create ognuna con combinazioni di colori differenti per una visione davvero unica della sneaker da skate originale di. L’ispirazione retrò continua suSk8-Hi mettendo a contrasto la costruzione in tela e in camoscio con toppe sui lati ...