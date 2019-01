NBA | Lonzo prima sbaglia | poi si riscatta | i giovani Lakers sorridono all' OT contro i

NBA – Lonzo Ball sulla situazione Lakers : “senza LeBron e Rondo mancano i leader! Io preferisco far parlare il campo” : Los Angeles Lakers senza leader dopo gli infortuni di LeBron James é Rajon Rondo: Lonzo Ball fa il punto della situazione In casa Los Angeles Lakers c’é un vuoto di personalità e carisma. L’assenza per infortunio di LeBron James é Rajon Rondo ha lasciato il giovane gruppo dei giallo-viola senza un vero leader. A pesare é soprattutto l’assenza di LeBron James: senza il numero 23 i Lakers hanno raccolto 3 vittorie in 10 ...

NBA - un altro ko : ai Lakers sta finendo la pazienza con Brandon Ingram e Lonzo Ball? : Eppure le ultime parole di coach Walton vogliono comunque essere ottimistiche: "Ho tutta la fiducia del mondo in loro due, sono convinto che troveranno il modo di venire a capo di questa situazione e ...

NBA – LeBron James spiazza tutti : “io e Lonzo Ball siamo molto simili - vi spiego perchè” : LeBron James elogia il talento di Lonzo Ball spiegando di avere alcune caratteristiche comuni al giovane playmaker giallo-viola Entrambi in tripla doppia nel successo contro i Charlotte Hornets, LeBron James e Lonzo Ball continuano ad aumentare la loro affinità in campo. Il numero 23 ex Cleveland Cavaliers ha preso per mano l’intero gruppo giovane, non perdendo occasione di elogiare il talento di Lonzo Ball, forse il più ...

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

LeBron James e Lonzo Ball in doppia tripla doppia : i precedenti nella storia NBA : Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan: questi i nomi dei campioni che fanno parte dell'esclusivo club di giocatori in grado di chiudere in tripla doppia una partita assieme a un ...

NBA : LeBron James-Lonzo Ball da record - battuta Charlotte a domicilio : Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 100-128 Ci sono tanti modi per bussare alla porta dei record della franchigia NBA più blasonata, seguita e conosciuta. LeBron, da due mesi a questa parte, ha ...

NBA – LeBron James esalta Lonzo Ball : “Zo agile come un gatto - è il nostro uomo in più in difesa” : LeBron James stregato dalle doti difensive di Lonzo Ball: il numero 23 ritiene il giovane playmaker l’arma in più dei Lakers Fra LeBron James e Lonzo Ball è scattata subito la scintilla. Se il rapporto fra i due, specie dopo le continue dichiarazioni di papà LaVar Ball, rischiava di risultare compromesso, l’ex Cleveland Cavaliers ha voluto instaurare fin dai primi momenti un rapporto particolare con il giovane playmaker ...

NBA – Sospiro di sollievo per i Lakers - l’infortunio di Lonzo Ball non è grave : ecco i tempi di recupero : Infortunio per Lonzo Ball nella sfida della notte contro i Nuggets: per il playmaker dei Lakers solo un storta alla caviglia. Per la sfida contro i Pacers di giovedì ‘Zo’ potrebbe già essere in campo Netta sconfitta per i Lakers nella notte. LeBron James e compagni hanno perso 117-85 sul campo dei Denver Nuggets, rimediando un sonoro ko. Oltre al danno anche la beffa: l’infortunio di Lonzo Ball, playmaker titolare della ...

NBA – LeBron James esalta e sprona Lonzo Ball : “non si rende conto di quanto sia importante per i Lakers” : LeBron James esalta le qualità di Lonzo Ball e lo sprona il giovane playmaker a prendere coscienza della sua importanza all’interno del roster dei Lakers Nonostante le sue medie in stagione non siano di certo ‘da strapparsi i capelli’ (8.2 punti, 5.3 rimbalzi e 4.8 assist), Lonzo Ball è una pedina fondamentale nel roster dei Lakers. Grandi margini di crescita, prezioso aiuto difensivo e percentuali al tiro che stanno migliorando (40% da ...