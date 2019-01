Il Napoli è il secondo club con l’utile netto più alto d’Europa

ilnapolista

(Di venerdì 18 gennaio 2019)19esimo per fatturato in Europa È il rapporto finanziario della Uefa, di cui oggi scrive la Gazzetta dello Sport. Rapporto che evidenzia la spaccatura che si sta creando tra il calcio dei pochi ricchi (dodici, come gli apostoli) e tutto il resto.Dodici sono i cosiddettiglobali (l’unica italiana è la Juventus) che da soli fatturano il il 65% del totale: 1,6 miliardi di sponsor. “Le altre 700 squadre europee di prima divisione, tutte assieme, non raggiungono il miliardo”. Le dodici sono: sei inglesi (United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham), due spagnole (Real Madrid, Barcellona), due tedesche (Bayern e Borussia Dortmund), una francese (Psg) e la Juve. Nella top 20 ci sono Inter (15a) e(19°). Il Milan è 23°, la Roma 25esima.Negli ultimi dieci anni i ricavi dell’Italia sono cresciuti del 53% (la media europea è stata del 77%). La ...