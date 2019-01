I nuovi trailer di The Division 2 si focalizzano sulla Zona Nera e sulla modalità PvP

Left Alive : nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco Square Enix : Questi grandi nomi si sono uniti per creare un mondo oscuro per Square Enix. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2019 per PlayStation 4 e PC in Europa e Nord America, mentre la versione ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown - svelati nuovi dettagli sul multiplayer grazie a un nuovo trailer : grazie a Ace Combat 7: Skies Unknown, i giocatori potranno presto sfidarsi nei cieli in partite da 8 giocatori online. Dall'uscita del gioco su PlayStation 4 e Xbox One il 18 gennaio e su PC il Primo febbraio, gli assi saranno in grado di fronteggiare altri 7 giocatori nella modalità Deathmatch tutti-contro-tutti e allearsi in quella Team Deathmatch.I giocatori possono decollare a bordo di 28 velivoli (con un aereo aggiuntivo nella Deluxe ...

Resident Evil 2 : il mostruoso Tyrant - Leon - Claire e molto altro nei nuovi gameplay trailer : Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo che Resident Evil 2 di Capcom ha recentemente ricevuto due nuovi gameplay trailer, ciascuno dal punto di vista dei diversi personaggi giocabili. Il primo video vede Claire affrontare il mostruoso Tyrant in numerose occasioni, mentre il secondo si concentra su Leon e le sue avventure. Alla fine di questo secondo filmato è visibile anche Ada Wong.Il Tyrant è indiscutibilmente il fiore ...

The Last Remnant : Remastered si mostra in due nuovi e interessanti trailer : The Last Remnant: Remastered si mostra nella sua nuova veste grafica con due nuovi e interessanti trailer, riporta Bleedingcool.Come possiamo vedere, i video sono stati pubblicati da Square Enix e possiamo vedere alcune nuove aree di gioco riportate in auge con l'alta definizione.The Last Remnant: Remastered, per chi non lo sapesse, per il momento è un'esclusiva PlayStation 4, ma secondo alcune voci di corridoio il gioco sbarcherà anche su ...