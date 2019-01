Genoa | due offerte estere per Lapadula | che preferisce la Serie A

Genoa - due colpi coi soldi di Piatek : Secondo quanto riportato da Sky Sport il Genoa dopo aver ceduto Piatek al Milan accelererà per l'acquisto di due centrocampisti. Il primo è Szymon Zurkowski classe '97 del Górnik Zabrze che costa fra i 3,5 e i 4 milioni. Il secondo ...

Il Genoa esclude due big dal ritiro in Spagna - : Il Genoa, nella giornata di sabato, ha diramato l'elenco dei convocati per il ritiro invernale che si terrà in Spagna. Le scelte di Cesare Prandelli rendono evidenti ke scelte della società in sede di ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Calciomercato Genoa - tre nomi per due acquisti a centrocampo : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi si sta muovendo sotto traccia per rafforzare la rosa del Grifone in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi è sempre una delle più attive nella sessione invernale ed anche quest’anno non starà certo a guardare, come annunciato dal sito ufficiale del club che ha ‘promesso’ acquisti. In queste ore infatti, il Grifone è alla ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : due colpi ad un passo - ma occhio alla cessione di Sandro : Calciomercato Genoa, Preziosi sta vagliando alcune piste in entrata molto interessanti: tutti i dettagli sulle mosse del Grifone Il Genoa si sta muovendo sul mercato, diverse le piste sondate dal presidente Preziosi per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Prandelli in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto rivela stamane la Gazzetta dello sport, il Grifone sarebbe in procinto di mettere a segno un doppio ...

Le bombe di mercato - il Genoa tenta il grande colpo : duello Bologna-Fiorentina per l’attacco - Viviano torna in Italia : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, nel dettaglio diversi club del campionato di Serie A si preparano a muoversi per rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, in particolar modo diverse operazioni imbastite nelle ultime ore. Si muove la Juventus: “Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto ...

Ds Entella : 'Col Genoa per l'impresa - ci sono due categorie di differnenza' : Matteo Superbi , direttore sportivo dell' Entella , ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro il Genoa. 'Vogliamo far bene per i nostri tifosi, un appuntamento che si rinnova dopo tanti anni. Serve un'impresa, ci sono due categorie di differenza. Già essere qua è ...

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Calciomercato - Genoa pronto a scatenarsi : due proposte a Milan e Napoli : Calciomercato Genoa, la squadra del presidente Preziosi si rafforzerà sul mercato nel mese di gennaio come succede ad ogni annata Calciomercato, Genoa pronto a mettere a segno qualche colpo nella finestra invernale per regalare a Juric maggiori soluzioni. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di due nomi, già circolati in estate per il Grifone. Il primo è il già noto Bertolacci, inutilizzato dal Milan nonostante i tanti infortuni che ...